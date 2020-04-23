Политика

РБКРБКВ постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН

Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
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Блокировку российской резолюции в ООН сочли политизированным решением

РЕН ТВ00:55

В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН

РБК03:54

РФ отреагировала на блокировку в ООН резолюции о борьбе с коронавирусом

News.ru01:24

Российские дипломаты оценили блокирование в ООН резолюции о коронавирусе

Московский Комсомолец04:00

Представители России в ООН прокомментировали блокирование резолюции о борьбе с COVID-19

ФАНвчера в 23:23

В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ

Российская газетавчера в 23:05

Дипломаты оценили блокирование в ООН резолюции о борьбе с коронавирусом

РИА Новостивчера в 22:44
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Происшествия

В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом

В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
155
Здоровье

Россиян предупредили о заражении коронавирусом при промывании носа

Аплетаева порекомендовала россиянам не готовить солевой раствор в домашних условиях, а приобретать специально предназначенные для этого фармацевтические препараты в аптеке.
URA.Ru вчера в 18:09
11
Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
1,8K
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4,4K
Общество

В США две кошки заразились коронавирусом

Как пишет агентство Associated Press со ссылкой на местных чиновников, это первые подтвержденные случаи заболевания коронавирусом среди домашних животных в США.
Эхо Москвы в Челябинске 00:18
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Гаджеты

Смарт-часы Amazfit Bip Lite 1S предложат до 30 дней автономной работы

Эксклюзивный поставщик носимых технологий для Xiaomi, компания Huami Technology, готовится представить 30 апреля новые смарт-часы Amazfit Bip Lite 1S.
3DNews 03:51
Здоровье

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели еще 8 человек

59 случаев заражения выявлено в Барнауле, еще 85 — на других территориях Алтайского края. Впервые случаи заражения зафиксированы в Яровом.
Kursk.com 03:07
302
Общество

В России за сутки зафиксировано 4774 случая заражения коронавирусом

По состоянию на 23 апреля в России выявлено 62 773 случая заболевания Covid-19, сообщил Опершатаб.
Readovka.ru 03:45
Шоу-бизнес

Любовь Успенская со скандалом выселила из дома своего племянника

Успенская не только приютила родственника в своем доме, но и выделила ему комнату дочери, Татьяны Плаксиной, а также готовила вкусные обеды и даже самостоятельно стригла Ролану волосы.
Paparazzi.ru 02:42
1
Футбол

ВЭБ стал основным владельцем футбольного клуба ЦСКА

«Долговые обязательства ПФК ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ.РФ стал основным владельцем клуба», — сообщили в компании.
ФАН вчера в 10:22
1
Общество

Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась к показателю шестидневной давности

В Москве за последние сутки выявлено 1 959 новых случаев заболевания коронавирусом, а их общее число достигло 33 940, сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом в четверг.
Интерфакс 03:48
1
Космос

«Роскосмос» попросил в 2,5 раза больше денег на создание «Ангары»

"Роскосмос" хочет увеличить финансирование проекта "Ангара" для космодрома Восточный до 65 миллиардов рублей, что в 2,5 раза больше, чем изначально планировалось.
РИА Новости вчера в 20:05
19
Происшествия

Число больных коронавирусом выросло до 185 в Приморье

В Приморском крае коронавирус подтвердился еще у семи человек, в том числе у ребенка.
EastRussia 03:16
Общество

Григорий Аникеев подтвердил факт поставки во владимирскую больницу просроченных аппаратов ИВЛ

Напомним, в начале апреля для нужд лечебных учреждений Владимира - за счет спонсорских средств были закуплены 50 аппаратов ИВЛ.
ГТРК Владимир 02:32
5
Общество

В Калужской области 415 человек лечатся от коронавируса

По состоянию на 10:00 23 апреля на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 437, вечером 22 апреля таковых было 383.На данный момент выздоровели 14 человек, в списках умерших значатся 8 человек.
Pressa40 04:05
101
Гаджеты

В почтовом клиенте iOS обнаружена опасная уязвимость

Специалисты по кибербезопасности обнаружили опасную уязвимость в почтовом клиенте iOS.
ToDay News Ufa 01:01
1
Культура

Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
248
Общество

Во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 339 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:32
361
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 21 апреля в 10:37
12K
Футбол

Дудек назвал Месси обманщиком и провокатором

Бывший вратарь английского "Ливерпуля" и мадридского "Реала" Ежи Дудек назвал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси обманщиком и провокатором.
РИА Новости 02:36
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
94
Здоровье

Медсестер лечили от вирусного заболевания в подсобке в Дагестане

Вестник Кавказа 02:08
3
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Общество

В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК вчера в 04:39
1
Общество

Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом работников Роскосмоса

15 апреля гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 03:53
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
981
Политика

Трамп приостановил иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:03
19
Кино

В США скончалась актриса Ширли Найт

Известия вчера в 18:28
2
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
78
Здоровье

В Нижегородской области число заражений коронавирусом превысило тысячу

Напомним, ранее в Нижегородской области была представлена математическая модель распространения коронавирусной инфекции.
Ньюс-НН 03:48
1
Как работают Яндекс.Новости?
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