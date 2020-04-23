Политика
РБКВ постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН
Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
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В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ
Российская газетавчера в 23:05
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Происшествия
В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом
В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
Здоровье
Россиян предупредили о заражении коронавирусом при промывании носа
Аплетаева порекомендовала россиянам не готовить солевой раствор в домашних условиях, а приобретать специально предназначенные для этого фармацевтические препараты в аптеке.
URA.Ru вчера в 18:09
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
В США две кошки заразились коронавирусом
Как пишет агентство Associated Press со ссылкой на местных чиновников, это первые подтвержденные случаи заболевания коронавирусом среди домашних животных в США.
Эхо Москвы в Челябинске 00:18
Гаджеты
Смарт-часы Amazfit Bip Lite 1S предложат до 30 дней автономной работы
Эксклюзивный поставщик носимых технологий для Xiaomi, компания Huami Technology, готовится представить 30 апреля новые смарт-часы Amazfit Bip Lite 1S.
3DNews 03:51
Здоровье
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели еще 8 человек
59 случаев заражения выявлено в Барнауле, еще 85 — на других территориях Алтайского края. Впервые случаи заражения зафиксированы в Яровом.
Kursk.com 03:07
Общество
В России за сутки зафиксировано 4774 случая заражения коронавирусом
По состоянию на 23 апреля в России выявлено 62 773 случая заболевания Covid-19, сообщил Опершатаб.
Readovka.ru 03:45
Шоу-бизнес
Любовь Успенская со скандалом выселила из дома своего племянника
Успенская не только приютила родственника в своем доме, но и выделила ему комнату дочери, Татьяны Плаксиной, а также готовила вкусные обеды и даже самостоятельно стригла Ролану волосы.
Paparazzi.ru 02:42
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем футбольного клуба ЦСКА
«Долговые обязательства ПФК ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ.РФ стал основным владельцем клуба», — сообщили в компании.
ФАН вчера в 10:22
Общество
Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась к показателю шестидневной давности
В Москве за последние сутки выявлено 1 959 новых случаев заболевания коронавирусом, а их общее число достигло 33 940, сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом в четверг.
Интерфакс 03:48
Космос
«Роскосмос» попросил в 2,5 раза больше денег на создание «Ангары»
"Роскосмос" хочет увеличить финансирование проекта "Ангара" для космодрома Восточный до 65 миллиардов рублей, что в 2,5 раза больше, чем изначально планировалось.
РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия
Число больных коронавирусом выросло до 185 в Приморье
В Приморском крае коронавирус подтвердился еще у семи человек, в том числе у ребенка.
EastRussia 03:16
Общество
Григорий Аникеев подтвердил факт поставки во владимирскую больницу просроченных аппаратов ИВЛ
Напомним, в начале апреля для нужд лечебных учреждений Владимира - за счет спонсорских средств были закуплены 50 аппаратов ИВЛ.
ГТРК Владимир 02:32
Общество
В Калужской области 415 человек лечатся от коронавируса
По состоянию на 10:00 23 апреля на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 437, вечером 22 апреля таковых было 383.На данный момент выздоровели 14 человек, в списках умерших значатся 8 человек.
Pressa40 04:05
Гаджеты
В почтовом клиенте iOS обнаружена опасная уязвимость
Специалисты по кибербезопасности обнаружили опасную уязвимость в почтовом клиенте iOS.
ToDay News Ufa 01:01
Культура
Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
Общество
Во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 339 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:32
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 21 апреля в 10:37
Футбол
Дудек назвал Месси обманщиком и провокатором
Бывший вратарь английского "Ливерпуля" и мадридского "Реала" Ежи Дудек назвал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси обманщиком и провокатором.
РИА Новости 02:36
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Здоровье
Медсестер лечили от вирусного заболевания в подсобке в Дагестане
Вестник Кавказа 02:08
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Общество
В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК вчера в 04:39
Общество
Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом работников Роскосмоса
15 апреля гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 03:53
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Политика
Трамп приостановил иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:03
Кино
В США скончалась актриса Ширли Найт
Известия вчера в 18:28
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Здоровье
В Нижегородской области число заражений коронавирусом превысило тысячу
Напомним, ранее в Нижегородской области была представлена математическая модель распространения коронавирусной инфекции.
Ньюс-НН 03:48