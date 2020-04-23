Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.

В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН

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