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РБК
РБК

В пострадавшем от взрыва порту Бейрута произошел сильный пожар

В порту Бейрута, где в начале августа произошел сильнейший взрыв, вспыхнул пожар, сообщают ливанские СМИ. По данным Национального агентства новостей (NNA), горит один из складов с автомобильными покрышками и нефтью, расположенный в duty free-зоне порта.В источнике
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ТАСС

В порту Бейрута вспыхнул новый пожар

ТАСС07:01
РИА Новости

В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар

РИА Новости07:19
RT на русском

В порту Бейрута произошёл крупный пожар

RT на русском07:02
РБК

В пострадавшем от взрыва порту Бейрута произошел сильный пожар

РБК07:26
Московский Комсомолец

Появилось видео нового крупного пожара в порту Бейрута

Московский Комсомолец06:59
Телеканал 360°

Крупный пожар снова разгорелся в разрушенном Бейруте. Слышны взрывы

Телеканал 360°06:55
Комсомольская правда

В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар

Комсомольская правда06:49

Роднина осудила поведение Загитовой

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина осудила поведение российской фигуристки Алины Загитовой и посоветовала вывести ее из состава сборной России.
Lenta.ru07:20

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Путин заявил о начале восстановления экономики России с июня

Российкая экономика начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией коронавируса, с июня, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Ведомости07:12
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Перес объявил об уходе из Racing Point

В объявлении, сделанном через свои страницы в социальных сетях, Серхио Перес в среду вечером объявил, что в 2021 году не будет выступать за команду из Сильверстоуна – она сменит имя с Racing Point на Aston Martin.
Motorsport.com Россиявчера в 14:57

В Германии заявили, что Навальный выжил благодаря омским врачам

По данным издания, Навальный выжил во-первых благодаря быстрой реакции пилотов, которые оперативно посадили самолет в Омске, а во-вторых благодаря действиям омских врачей, которые сразу ввели Навальному атропин.
Моссовет19:12

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
РИА Новости07:23
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34
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Новый Hyundai Tucson N получит 290-сильный мотор

Южнокорейские СМИ раскрывают технические показатели для грядущего Tucson N Line и полноценной модели N. Согласно отчету, Tucson N следующего поколения будет оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который будет развивать мощность 290 лошадиных сил и крутящий момент 421 Нм.
32CARS.ru23:44

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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