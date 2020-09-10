В пострадавшем от взрыва порту Бейрута произошел сильный пожар
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В порту Бейрута, где в начале августа произошел сильнейший взрыв, вспыхнул пожар, сообщают ливанские СМИ. По данным Национального агентства новостей (NNA), горит один из складов с автомобильными покрышками и нефтью, расположенный в duty free-зоне порта.В источнике
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