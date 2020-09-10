К тушению пожара в порту Бейрута привлечены военные вертолеты
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К тушению пожара в морском порту Бейрута подключились военные вертолеты, передает телеканал Al Arabiya. В материале указывается, что, помимо пожарных расчетов, в порту ливийской столицы также работают подразделения сил гражданской обороны.В источнике
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