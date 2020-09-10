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Инфорос
Инфорос

К тушению пожара в порту Бейрута привлечены военные вертолеты

К тушению пожара в морском порту Бейрута подключились военные вертолеты, передает телеканал Al Arabiya. В материале указывается, что, помимо пожарных расчетов, в порту ливийской столицы также работают подразделения сил гражданской обороны.В источнике
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ТАСС

Пожар в порту Бейрута потушили

ТАСС12:14
Телеканал 360°

Новый пожар в порту Бейрута не могут потушить

Телеканал 360°09:41
РИА Новости

Пожарные локализовали очаг возгорания в порту Бейрута

РИА Новости09:42
Интерфакс

В пострадавшем от взрыва в августе порту Бейрута начался крупный пожар

Интерфакс07:14
RT на русском

В порту Бейрута произошёл крупный пожар

RT на русском09:03
Российская газета

Очаг возгорания в бейрутском порту локализован

Российская газета10:02
РБК

В пострадавшем от взрыва порту Бейрута произошел сильный пожар

РБК07:26

Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом

Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru12:26
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ФРГ не передавала анализов по Навальному в ОЗХО

Сообщается, что в Техническом секретариате организации подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября представители Германии ничего не передавали по Навальному в ОЗХО, кроме письма от статс-секретаря министерства иностранных дел ФРГ.
Вести.Ru14:40
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Вучич рассказал об извинениях Путина и Лаврова из-за поста Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон.
РИА Новости15:03
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Послы ЕС вновь приехали домой к нобелевскому лауреату Алексиевич

В четверг сотрудники европейских посольств в Минске вновь приехали домой к нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, которая накануне сообщила, что в ее квартиру пытаются проникнуть неизвестные люди - предположительно, силовики.
Московский Комсомолец14:53
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Разработчик «Новичка» разгромил «новую» версию Die Zeit по Навальному

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал публикацию немецкого издания Die Zeit, в которой говорится, что Алексей Навальный якобы был "отравлен" новым типом яда.
РЕН ТВвчера в 15:09
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Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.
News.ru03:40
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Трамп продлил режим санкций из-за угрозы вмешательства в выборы в США

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие режима «чрезвычайного положения» (режим санкций) в стране, введенного в сентябре 2018 года, в связи с угрозой иностранного вмешательства, сообщает пресс-служба Белого дома.
Rambler News Service13:33
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Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
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