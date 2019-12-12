Собеседник агентства не уточнил личности погибшего. Источник "Интерфакса" также ранее сообщал, что 12 человек обратились за помощью к медикам в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.

При тушении пожара на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

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