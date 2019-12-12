Происшествия
ИнтерфаксПри тушении пожара на «Адмирале Кузнецове» погиб военный
Собеседник агентства не уточнил личности погибшего. Источник "Интерфакса" также ранее сообщал, что 12 человек обратились за помощью к медикам в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
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Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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Спорт
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