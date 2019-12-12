Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПри тушении пожара на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

Собеседник агентства не уточнил личности погибшего. Источник "Интерфакса" также ранее сообщал, что 12 человек обратились за помощью к медикам в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
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Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»: один человек погиб

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При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

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При тушении пожара на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

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На «Адмирале Кузнецове» обнаружили погибшего

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Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
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Самыми вредными для сердца алкогольными напитками считаются коктейли, которые популярны среди молодежи.
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Сборная России по гандболу вышла в полуфинал ЧМ-2019

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Врач рассказал, как лучше сбить температуру у ребенка

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Петербургский «Зенит» занял последнее место в группе G, а московский «Локомотив» оказался последним в квартете D. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 16 декабря.
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Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты

Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
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