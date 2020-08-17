В правительстве Германии подтвердили факт переговоров с Тихановской

В правительстве Германии подтвердили, что вступали в контакт с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом 17 августа сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. «Да, такой контакт состоялся», — передает его слова «РИА Новости».