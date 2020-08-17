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Известия
Известия

В правительстве Германии подтвердили факт переговоров с Тихановской

В правительстве Германии подтвердили, что вступали в контакт с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом 17 августа сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. «Да, такой контакт состоялся», — передает его слова «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Германии подтвердили переговоры с Тихановской

В кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, уровень и содержание переговоров не сообщаются.
РИА Новости06:03
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Правительство Германии связалось с Тихановской

Коммерсантъ06:54
ТАСС

Власти Германии сообщили, что связывались с Тихановской

ТАСС06:01
Известия

В правительстве Германии подтвердили факт переговоров с Тихановской

Известия06:26
Взгляд.ру

Правительство Германии связалось с Тихановской

Взгляд.ру06:24
Газета.Ru

Правительство Германии провело переговоры с Тихановской

Газета.Ru06:04
РИА Новости

В Германии подтвердили переговоры с Тихановской

РИА Новости06:03
Lenta.ru

Германия провела переговоры с Тихановской

Lenta.ru06:37

Зеленский провел закрытое совещание по ситуации в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями силовых ведомств и главами региональных администраций из-за обострения ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента.
Зеленский провел закрытое совещание по ситуации в Белоруссии
РБК10:23
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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Белорусская оппозиция намерена подать в суд на силовиков

Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что оппозиция планирует подать в суд из-за "незаконных действий правоохранительных органов" на акциях протеста.
РИА Новостивчера в 12:41
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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«ЛУКОЙЛу» заблокировали вхождение в проект в Сенегале

Австралийская Woodside воспользовалась правом преимущественной покупки 40% доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на шельфе Республики Сенегал после сообщений о намерении "ЛУКОЙЛа" приобрести эту часть.
Интерфакс07:46
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Менее 6% жителей Иркутской области имеют иммунитет к коронавирусу

Всего 5,8% жителей Иркутской области имеют иммунитет к коронавирусу, сообщает 17 августа 2020 года о результатах исследования пресс-служба Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.
Областная газета (г. Иркутск)03:14
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