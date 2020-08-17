В правительстве Германии подтвердили факт переговоров с Тихановской
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В правительстве Германии подтвердили, что вступали в контакт с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом 17 августа сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. «Да, такой контакт состоялся», — передает его слова «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
В Германии подтвердили переговоры с Тихановской
В кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, уровень и содержание переговоров не сообщаются.
РИА Новости06:03
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