Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал о состоянии канцлера Ангелы Меркель, которая ушла на карантин из-за контакта с доктором, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.

В правительстве Германии рассказали о состоянии Меркель

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