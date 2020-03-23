Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ правительстве Германии рассказали о состоянии Меркель

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал о состоянии канцлера Ангелы Меркель, которая ушла на карантин из-за контакта с доктором, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Интерфакс11:47

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Lenta.ru12:17

СМИ сообщили, что первый тест не выявил коронавирус у Меркель

РИА Новости11:50

Первый тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

РБК11:47

Тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Известия11:39

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

ТАСС11:35

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

RT на русском11:50
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Стал известен результат первого теста Меркель на коронавирус: фрау канцлер здорова

КП - Беларусь15:06
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Общество

Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Известия 16:59
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Газета.Ru 19:42
Спорт

Кто за отмену Олимпиады-2020 в Токио. Список противников МОК

Список противников комитета множится. За проведение Олимпиады-2020 в заявленные сроки выступили в Китае.
Спорт-Экспресс 07:00
Киберспорт

Fnatic выиграла у North на ESL Pro League

На турнире ESL Pro League Season 11: Europe завершился матч между Fnatic и North в рамках 3-го тура в группе B. Игра завершилась победой Fnatic со счетом 2:1.
Sport24.ru 21 марта в 22:52
Здоровье

За амурчанами, находящимися на карантине, будут следить мобильные бригады

В Амурской области появятся оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением лицами требований по самоизоляции.
Телепорт 20:19
Политика

Трамп: пакет экстренных экономических мер США не предусматривает помощь другим странам

Пакет экстренных мер стимулирования американской экономики для преодоления последствий вспышки нового коронавируса не предусматривает оказания помощи другим государствам.
ТАСС вчера в 20:25
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru 18:27
Экономика

Регионы могут ввести единые ставки на подключение к сетям новостроек

Министерство строительства РФ выступает с инициативой введения единых ставок для подключения многоквартирных домов к коммунальным сетям.
Гипер НН 10:58
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
РИА Новости 06:09
Кино

Премьеры сразу двух фильмов представит онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD

Премьерные показы двух российских фильмов состоятся в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD на следующей неделе.
iReactor вчера в 13:38
Общество

Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России

За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 18:09
Политика

Путин потребовал нарастить объемы производства медицинских изделий

Во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить объем производства материалов, необходимых для граждан и специалистов в условиях распространения коронавируса.
Вести.Ru 07:15
Общество

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Экономика

WSJ: ВВП США может снизиться на 4-10% во втором квартале 2020 года

Эксперты полагают, что экономике США будет нанесен серьезный ущерб из-за распространения нового коронавируса, ВВП страны может сократиться на 4-10% во втором квартале текущего года.
ТАСС 21 марта в 13:32
Космос

Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи

Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
Красная весна 21 марта в 12:41
Экономика

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Интерфакс 13:22
Происшествия

В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП

Вести.Ru 08:05
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Экономика

Константин Сонин: «Краткая история предыдущего кризиса»

Финансовый кризис привел к тяжелому (-2,5% ВВП) экономическому кризису в США и резкому замедлению роста в мире.
ИА Хакасия 20:23
Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
Космос

Разработчик робота Федора признал его бесполезным для МКС

Snob.ru 21 марта в 06:28
Политика

Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
RT на русском 13:53
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
РБК 04:23
Шоу-бизнес

Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка

РИА Новости 17:46
Кино

Время малых экранов. Мировая индустрия кино терпит огромные убытки

Крупнейшие студии переносят самые ожидаемые премьеры. Так, отложен до ноября выход новой ленты о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 02:00
Общество

В Италии снизилась смертность от коронавируса

Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днём ранее.
News.ru 14:26
Энергетика

Цена на нефть Brent снижается на 2,6%

Цена на нефть марки Brent снижается примерно на 2,6%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:15
Политика

Андрей Медведев объяснил, почему Россия бросилась спасать Италию, а не НАТО и ЕС

Внутреннее устройство России и российского народа объясняет тот факт, что именно наша страна бросилась на помощь Италии в борьбе с новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, а не НАТО и Евросоюз.
Российский Диалог вчера в 10:33
Общество

Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии

Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
REGNUM 20:09
Здоровье

Чтобы избежать карантина, сахалинцы молчат о поездках за границу

Нормативно-правовым актом предусмотрено, что лица, приехавшие из-за границы, обязаны сдать анализы на коронавирус и пройти двухнедельный карантин — в домашних условиях или в обсерваторе, в зависимости от наличия симптомов ОРВИ.
Сахалин.Инфо 21 марта в 18:27
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