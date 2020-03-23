Коронавирус
RT на русскомВ правительстве Германии рассказали о состоянии Меркель
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал о состоянии канцлера Ангелы Меркель, которая ушла на карантин из-за контакта с доктором, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Общество
Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Спорт
Кто за отмену Олимпиады-2020 в Токио. Список противников МОК
Список противников комитета множится. За проведение Олимпиады-2020 в заявленные сроки выступили в Китае.
Киберспорт
Fnatic выиграла у North на ESL Pro League
На турнире ESL Pro League Season 11: Europe завершился матч между Fnatic и North в рамках 3-го тура в группе B. Игра завершилась победой Fnatic со счетом 2:1.
Здоровье
За амурчанами, находящимися на карантине, будут следить мобильные бригады
В Амурской области появятся оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением лицами требований по самоизоляции.
Политика
Трамп: пакет экстренных экономических мер США не предусматривает помощь другим странам
Пакет экстренных мер стимулирования американской экономики для преодоления последствий вспышки нового коронавируса не предусматривает оказания помощи другим государствам.
Экономика
Регионы могут ввести единые ставки на подключение к сетям новостроек
Министерство строительства РФ выступает с инициативой введения единых ставок для подключения многоквартирных домов к коммунальным сетям.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
Кино
Премьеры сразу двух фильмов представит онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD
Премьерные показы двух российских фильмов состоятся в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD на следующей неделе.
Общество
Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России
За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции.
Политика
Путин потребовал нарастить объемы производства медицинских изделий
Во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить объем производства материалов, необходимых для граждан и специалистов в условиях распространения коронавируса.
Общество
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Экономика
WSJ: ВВП США может снизиться на 4-10% во втором квартале 2020 года
Эксперты полагают, что экономике США будет нанесен серьезный ущерб из-за распространения нового коронавируса, ВВП страны может сократиться на 4-10% во втором квартале текущего года.
Космос
Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи
Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Экономика
Константин Сонин: «Краткая история предыдущего кризиса»
Финансовый кризис привел к тяжелому (-2,5% ВВП) экономическому кризису в США и резкому замедлению роста в мире.
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
Космос
Разработчик робота Федора признал его бесполезным для МКС
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Экономика
Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
Шоу-бизнес
Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка
Кино
Время малых экранов. Мировая индустрия кино терпит огромные убытки
Крупнейшие студии переносят самые ожидаемые премьеры. Так, отложен до ноября выход новой ленты о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Общество
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днём ранее.
Энергетика
Цена на нефть Brent снижается на 2,6%
Цена на нефть марки Brent снижается примерно на 2,6%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Андрей Медведев объяснил, почему Россия бросилась спасать Италию, а не НАТО и ЕС
Внутреннее устройство России и российского народа объясняет тот факт, что именно наша страна бросилась на помощь Италии в борьбе с новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, а не НАТО и Евросоюз.
Общество
Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии
Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
Здоровье
Чтобы избежать карантина, сахалинцы молчат о поездках за границу
Нормативно-правовым актом предусмотрено, что лица, приехавшие из-за границы, обязаны сдать анализы на коронавирус и пройти двухнедельный карантин — в домашних условиях или в обсерваторе, в зависимости от наличия симптомов ОРВИ.