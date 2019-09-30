Политика
Красная веснаВ правительстве Иркутской области еще не знают об отставке губернатора
Слух об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко является неожиданностью для правительства региона, заявил представитель пресс-службы правительства и губернатора области, 30 сентября сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. «Будет замена (главы региона)», — сообщил один из собеседников РБК.РБКвчера в 13:33
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RuNews24.ru вчера в 18:58
Авто
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Компания Mercedes-Benz сделает новое поколение модели C-Class более технологичным за счет использования решений от флагманского седана S-Class, сообщает Autocar.
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Мельничук, Васильев и Плотников признаны лучшими игроками недели в КХЛ
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
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Россельхознадзор уверен, что внедрение заключительного этапа перехода на электронную ветеринарную сертификацию животноводческой продукции не повлияет на повышение цен на молочную продукцию.
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Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
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Pravda.Ru 06:02
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Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
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27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
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Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
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