Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
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В правительстве Крыма поддержали двойное название республики

Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 20:30, Вашингтон
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