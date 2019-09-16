Политика
РИА НовостиВ правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
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Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду.Российская газета07:56
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 20:30, Вашингтон
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