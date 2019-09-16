Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду.

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Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

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