Экономика
REGNUMВ правительстве РФ появится новый орган управления реформами
Реформы призваны вывести экономику России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года. Управлять ими будет подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ, которую хочет возглавить сам Орешкин.
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с чего всё началось
Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Новым органом управления, по предложению Орешкина, должна стать подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.РБКвчера в 23:00
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Госсекретарь США Майкл Помпео в ближайшее время может покинуть пост. Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на источники.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
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В Италии сообщили о свадьбе Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.