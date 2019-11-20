Экономика

REGNUMREGNUMВ правительстве РФ появится новый орган управления реформами

Реформы призваны вывести экономику России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года. Управлять ими будет подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ, которую хочет возглавить сам Орешкин.
Читать в источнике
Комментировать118
с чего всё началось

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Новым органом управления, по предложению Орешкина, должна стать подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

В России могут создать новый орган управления структурными реформами

RT на русском01:55

Орешкин предложил создать в правительстве новый орган по структурным реформам

Интерфакс01:38

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

РБКвчера в 23:00

Орешкин предложил план «критически необходимых» структурных реформ

Ведомости00:25

Минэкономики предложило план структурных реформ

Коммерсантъ00:17

Министр Орешкин создаст новое ведомство и сам его возглавит

URA.Ruвчера в 23:56

В России придумали новый орган для разгона экономики

Lenta.ru00:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Футбол

Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.
RT на русском 07:41
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru вчера в 12:32
Культура

Участнику «Детского Евровидения» от России стало плохо на репетиции

Участник конкурса "Детское Евровидение - 2019", представляющий Россию, почувствовал себя плохо во время репетиции в польском городе Гливице.
ТАСС 13:19
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Ведомости 09:31
Армия и оружие

НАТО признает космос сферой военной деятельности

Со своей стороны, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что с 20 ноября НАТО признает космическое пространство областью оперативной деятельности, но не намерено его милитаризировать.
Российская газета вчера в 05:59
Наука

Раковые клетки уничтожили с помощью «троянских коней»

Индикатор 13:51
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия 12:48
Происшествия

Мужчина спрыгнул на рельсы метро на станции «Баррикадная» в Москве

По данным пресс-службы, мужчина прыгнул на жесткий путь на станции метро "Баррикадная" примерно в 19:20.
Интерфакс 12:16
Политика

В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России

Президент Сербии Александр Вучич заинтересовался сообщениями о попытке вербовки офицера страны военным атташе России.
Lenta.ru 09:52
Политика

Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска «Станица Луганская» между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашённой Луганской народной республикой.
RT на русском 08:10
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Газета.Ru вчера в 02:23
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Энергетика

Польская PGNiG заявила о переплате «Газпрому» в год $256 млн

По словам гендиректора компании Петра Возняка, с 2014 года PGNiG переплачивала около миллиарда злотых (256 млн долларов) ежегодно.
RuNews24.ru 00:30
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik 13:03
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Здоровье

Названа группа крови, неуязвимая перед раком

Исследователи из медицинского факультета Каролинского института, расположенного в Швеции, определили группу крови, которая более других уязвима перед развитием рака.
Московский Комсомолец 18 ноября в 23:22
Интернет

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
РБК 14:20
Футбол

В отношении Бельгии открыто дело после матча с Россией

В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Газета.Ru 13:58
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
News-24.ru вчера в 05:27
Футбол

Российский футбол отреагировал на оскорбления Дзюбы

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что личности фанатов, оскорбивших капитана сборной Артема Дзюбу, будут установлены.
Lenta.ru 12:29
Политика

Time: Майк Помпео готов уйти с поста госсекретаря США

Госсекретарь США Майкл Помпео в ближайшее время может покинуть пост. Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на источники.
REGNUM 11:54
Общество

Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
Вести.Ru 09:15
Политика

Захарова ответила Эстонии на слова об «аннексированных территориях»

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вопрос с территориями, которые спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас назвал аннексированными, закрыт.
Lenta.ru 12:38
Политика

Трансляцию девяти российских телеканалов запретили в Латвии

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил ретрансляцию в стране девяти российских телеканалов, сообщил зампредседателя НСЭСМИ Ивар Аболиньш.
Взгляд.ру 10:18
Политика

Переданные Россией корабли прибыли в украинский порт

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ в Керченском проливе.
Вечерняя Москва 14:24
Общество

Блогер «Руки-базуки» показал бицепсы после операции

Боец ММА из Пятигорска Кирилл Терёшин, ставший популярным в Интернете благодаря своим огромным бицепсам и получивший прозвище «Руки-базуки», показал конечности после операции.
News.ru 10:15
Авто

Audi показала новый e-tron Sportback

Компания Audi представила накануне открытия международного автосалона в Лос-Анджелесе новый электрический купе-кроссовер e-tron Sportback.
Движок 07:07
Общество

ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 10:52
Общество

В Италии сообщили о свадьбе Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Газета.Ru 12:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное