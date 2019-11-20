Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Новым органом управления, по предложению Орешкина, должна стать подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.

с чего всё началось

Реформы призваны вывести экономику России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года. Управлять ими будет подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ, которую хочет возглавить сам Орешкин.

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