Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников. Это следует из протокола заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.

с чего всё началось

Силуанов отметил, что сейчас агрегаторы стали более доступными по стоимости и этот вариант можно рассмотреть еще раз. Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля власти Забайкальского края объявили о намерении пересадит региональных чиновников на такси с ГЛОНАСС лишив их служебных машин на постоянной основе.

Общество Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».

Политика Во Франции объяснили, почему Запад злится на Россию По мнению Запада, после «поражения» в холодной войне Россия должна была «никому не мешать», став чем-то вроде скандинавских стран, заявил бывший глава МИД Франции Юбер Ведрин.

Политика Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.

Общество Утверждены новые правила экзамена на водительские права Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.

Транспорт РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезд РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезда дальнего следования, который появится в первом полугодии 2020 года, следует из ролика, предоставленного РИА Новости пресс-службой компании.

Гаджеты Сим-карты Super SIM появятся в Китае Китайская компания Ziguang совместно с оператором связи China Unicom выпускают в продажу сим-карты Super SIM.

Армия и оружие Террористы продолжают нарушать режим перемирия в Алеппо Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, том числе на территории крупнейшего города в Сирии – Аллепо, передает РИА Новости.

Экономика ЛУКОЙЛ не заинтересован в Антипинском НПЗ В конце октября компания купила четыре участка в Оренбургской области за 6,2 млрд руб. Как писал "Ъ" 26 ноября, основными собственниками НПЗ могут быть бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Владимир Субботин и однокурсник президента РФ Владимира Путина Ильгам Рагимов, также ранее работавший в структуре ЛУКОЙЛа в Азербайджане.

Происшествия Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.

Политика Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Политика В Приморье сформировали состав будущего правительства Сформирован состав правительства Приморья, которое придет на смену администрации региона с 1 января 2020 года, число органов власти при этом уменьшится, сообщает краевая администрация.

Гаджеты Названы самые продаваемые смартфоны в мире Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж.

Политика Путин: Сталин не запятнал себя общением с Гитлером Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с нацистским лидером Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых руководителей стран Европы.

Происшествия Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.