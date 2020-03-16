Коронавирус
Аргументы неделиВ правительстве РФ удивлены реакцией Лукашенко на закрытие границы
В правительстве России отреагировали на высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «вся Россия полыхает коронавирусом». В кабмине вызывает недоумение такая реакция главы республики на сообщение о закрытии границы РФ.
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Общество
Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине
Опрошенные РБК юристы и эксперты пояснили, чем грозит для работника невыход на работу в случае, если ему не с кем оставить детей, а также посоветовали брать отпуск или воспользоваться услугами нянь.
Культура
Фонд Сокурова объявил о старте федерального конкурса кинодебютов
Фонд Александра Сокурова "Пример интонации" объявил о старте федерального конкурса кинодебютов "Региональное кино России", который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
Авто
В Шотландии отыскали свалку со старыми машинами Lada
Экспорт авто российского автоконцерна производился в Великобританию и Шотландию в 1974-м.
Общество
В Китае выздоровели более 80% зараженных коронавирусом
Число больных новым типом коронавируса в КНР с каждым днем снижается, из больниц выписаны уже 82,7% всех зараженных, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные государственного комитета по вопросам здравоохранения страны.
Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Футбол
В Италии заявили, что футбольный чемпионат возобновится не раньше мая
Глава профсоюза футболистов Италии Дамиано Томаззи заявил, что не видит возможности возобновления чемпионата в начале апреля.
Политика
Конституционный суд признал законным «обнуление» сроков Путина
Конституционный суд признал законным "обнуление" сроков Путина. Он заключил, что поправки не противоречат главному закону страны.
Общество
Людей с подозрением на коронавирус планируется размещать в центре реабилитации в Шелехове
Как отметил глава ведомства Владимир Родионов, размещение обсерватора в стенах реабилитационного центра затруднительно, поскольку сейчас там уже находятся люди, заключившие договоры на оказание услуг по реабилитации.
Единоборства
Оливейра победил Ли на UFC Fight Night 170
Бразильский боец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 победил американца Кевина Ли, применив удушающий прием.
Музыка
Элвин Грей исполнит рэп-композицию на стихи Иосифа Бродского
По замыслу композиция будет исполнена в жанре рэп.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли доступ
Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
Кузбасские власти рассказали о состоянии заболевших коронавирусом
Алексей Цигельник затруднился назвать сроки выздоровления пациентов и опроверг слухи, что заболевшие коронавирусом контактировали с детьми дошкольного возраста.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $30 за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 2016 года опустилась ниже $30.
Армия и оружие
Турция допустила силовую зачистку трассы в Идлибе
Турция прикладывает все усилия, чтобы очистить трассу М4 в сирийской провинции Идлиб от террористических группировок и боевиков оппозиции, а также создать зону безопасности по обеим сторонам от дороги.
Здоровье
В Иране считают, что пик эпидемии позади
Иран преодолел пик эпидемии коронавируса, но меры по борьбе с ним необходимо продолжать, заявил иранский президент Хасан Рухани, 16 марта сообщает агентство Mehr.
Происшествия
В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом
Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Здоровье
В Москве после карантина по коронавирусу выписали более 50 человек
В воскресенье из московской больницы в Коммунарке выписали 52 пациентов после карантина по коронавирусу SARS-CoV-2.
Гаджеты
Семейство TXZ+ пополнило ассортимент 32-разрядных микроконтроллеров Toshiba
Речь идет о семействе TXZ+, в которое вошли 32-разрядные микроконтроллеры на основе процессорных ядер Arm Cortex.
Космос
SpaceX разработает новый сплав для ракет
Армия и оружие
Украина заявила о провокации в Черном море
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты». Вместо нее появится новая героиня.
Политика
«Хуже, чем в России»: Москва ответила Лукашенко
Частичное закрытие границ с Белоруссией связано с тем, что Минск не принимает достаточных мер по борьбе с распространением коронавируса.
Происшествия
Спаливший 8-квартирный дом мужчина пойдёт под суд в Забайкалье
Мужчина из села Дунаево Сретенского района Забайкальского края, случайно уничтоживший огнём 8-квартирный дом, предстанет перед судом.
Финансы
Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал
Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.