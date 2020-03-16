Коронавирус
РИА НовостиВ Москве оценили слова Лукашенко о «полыхающей от коронавируса России»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник выразил недоумение тем, что Россия решила закрыть границу. По его словам, в Белоруссии относительно спокойная обстановка в связи с распространением нового типа коронавируса, а Россия якобы "вся полыхает".
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Экономика
«Сейчас все плохо, но контролируемо». Что будет с рублем, нефтью и экономикой России на фоне коронавируса
Обсудили, стоит ли ждать спада распространения коронавируса в Китае, надо ли опасаться повторных вспышек, как мировые экономики справятся с неизбежным кризисом, чем 2020 отличается от ситуации в 2008, а также что будет с рублем после провала сделки ОПЕК и введения мер против вируса.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 30 человек
Оперативный штаб уточняет, что большинство новых случаев зафиксировано в Москве, остальные заболевшие за последние сутки в Петербурге, Самарской области, Подмосковье, Кировской области, пермском крае и республике Коми.
Общество
В Китае за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Китае был выявлено 21 новый случай заражения, умерли 13 человек, выздоровели 930 пациентов.
Общество
Сбербанк начал привлекать к работе осужденных
Какую работу выполняют осужденные для Сбербанка Осужденные работают в отдельном офисном помещении с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним информационным системам банка.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз
В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Общество
Судно «Морской старт» прибыло из США в Приморье
Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине
Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Общество
Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ
Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает "Российская газета".
Общество
В России предложили давать больничный родителям из-за закрытия школ
Национальный родительский комитет (НКР) выступил с инициативой обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для присмотра за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за введения карантина.
Происшествия
В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус
В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Общество
Расписание сдачи ЕГЭ изменят из-за коронавируса
Срок досрочной сдачи ЕГЭ в России перенесут на более поздние сроки – это связано с эпидемией коронавируса, сообщает ИА DEITA.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Общество
В Хорватии дома начали распродавать за 11 рублей
Общество
В Минпромторге опровергли риски закрытия магазинов из-за коронавируса
Российские магазины создали запас товаров на фоне коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в Минпромторге.
Общество
В Екатеринбурге закроют на карантин школы и детсады
В Екатеринбурге с 17 марта на карантин закрываются все школы и детские сады. Конкретной даты окончания режима пока нет.
Технологии
Microsoft создала собственный ресурс с данными о коронавирусе
В домене поисковой системы Microsoft Bing появилась еще одна интерактивная карта с данными о заболевших коронавирусом нового типа Covid-19.
Футбол
Широков: «Краснодар» никогда в жизни ничего не выигрывает
"Быки" никогда в жизни ничего не выигрывают, только если случайно.
Общество
В Москве запретили все массовые уличные мероприятия
Политика
Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Происшествия
Пермячка попала в больницу с коронавирусом после поездки в Швейцарию
В Пермском крае был зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом - COVID-19 выявили у женщины, которая приехала из Швейцарии, где провела три месяца.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Музыка
В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»
Экономика
Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог
Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.
Политика
NYT: Байден выигрывает праймериз в Вашингтоне
Бывший вице-президент США Джо Байден выигрывает первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Вашингтон.