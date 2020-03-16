Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве оценили слова Лукашенко о «полыхающей от коронавируса России»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник выразил недоумение тем, что Россия решила закрыть границу. По его словам, в Белоруссии относительно спокойная обстановка в связи с распространением нового типа коронавируса, а Россия якобы "вся полыхает".
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В кабмине оценили слова Лукашенко о «полыхающей от коронавируса» России

РБК14:58

Москва не согласна с заявлением Лукашенко, что Россия «полыхает от коронавируса»

Коммерсантъ14:44

Кабмин оценил слова Лукашенко о «полыхающей от коронавируса» России

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В Москве оценили слова Лукашенко о «полыхающей от коронавируса России»

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Москва опровергла слова Лукашенко о «полыхающей от коронавируса России»

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Правительство ответило на слова Лукашенко о границах и «полыхающей от коронавируса России»

Фонтанка.Ру14:35

Правительство России предложило временно запретить въезд в страну иностранцам

Эхо Москвы13:00
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Экономика

«Сейчас все плохо, но контролируемо». Что будет с рублем, нефтью и экономикой России на фоне коронавируса

Обсудили, стоит ли ждать спада распространения коронавируса в Китае, надо ли опасаться повторных вспышек, как мировые экономики справятся с неизбежным кризисом, чем 2020 отличается от ситуации в 2008, а также что будет с рублем после провала сделки ОПЕК и введения мер против вируса.
Дождь 13:05
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
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Оперативный штаб уточняет, что большинство новых случаев зафиксировано в Москве, остальные заболевшие за последние сутки в Петербурге, Самарской области, Подмосковье, Кировской области, пермском крае и республике Коми.
Эхо Москвы 10:03
Общество

В Китае за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Китае был выявлено 21 новый случай заражения, умерли 13 человек, выздоровели 930 пациентов.
РИА Новости 20:34
Общество

Сбербанк начал привлекать к работе осужденных

Какую работу выполняют осужденные для Сбербанка Осужденные работают в отдельном офисном помещении с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним информационным системам банка.
РБК 14:45
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз

В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Gazeta.SPb 05:04
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Коммерсантъ 22:58
Политика

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
RT на русском 07:00
Общество

Судно «Морской старт» прибыло из США в Приморье

Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 23:17
Единоборства

Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Газета.Ru 10:45
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине

Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Народные новости 17:18
Общество

Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ

Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает "Российская газета".
РИА Новости вчера в 06:34
Общество

В России предложили давать больничный родителям из-за закрытия школ

Национальный родительский комитет (НКР) выступил с инициативой обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для присмотра за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за введения карантина.
RT на русском 23:01
Происшествия

В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус

В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Известия 16:46
Общество

Расписание сдачи ЕГЭ изменят из-за коронавируса

Срок досрочной сдачи ЕГЭ в России перенесут на более поздние сроки – это связано с эпидемией коронавируса, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 22:44
Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru 17:00
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В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

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Общество

В Хорватии дома начали распродавать за 11 рублей

Московский Комсомолец 03:53
Общество

В Минпромторге опровергли риски закрытия магазинов из-за коронавируса

Российские магазины создали запас товаров на фоне коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в Минпромторге.
RT на русском вчера в 18:18
Общество

В Екатеринбурге закроют на карантин школы и детсады

В Екатеринбурге с 17 марта на карантин закрываются все школы и детские сады. Конкретной даты окончания режима пока нет.
Деловое.ТВ 04:38
Технологии

Microsoft создала собственный ресурс с данными о коронавирусе

В домене поисковой системы Microsoft Bing появилась еще одна интерактивная карта с данными о заболевших коронавирусом нового типа Covid-19.
Пульс Хакасии 03:55
Футбол

Широков: «Краснодар» никогда в жизни ничего не выигрывает

"Быки" никогда в жизни ничего не выигрывают, только если случайно.
Газета.Ru 19:17
Общество

В Москве запретили все массовые уличные мероприятия

RT на русском 10:04
Политика

Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.
News.ru 09:32
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru вчера в 10:46
Происшествия

Пермячка попала в больницу с коронавирусом после поездки в Швейцарию

В Пермском крае был зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом - COVID-19 выявили у женщины, которая приехала из Швейцарии, где провела три месяца.
РЕН ТВ 15:17
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Музыка

В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

Rambler News Service 05:44
Экономика

Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог

Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.
Известия 19:19
Политика

NYT: Байден выигрывает праймериз в Вашингтоне

Бывший вице-президент США Джо Байден выигрывает первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Вашингтон.
RT на русском 20:56
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