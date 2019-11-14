Футбол

Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуАргументы и Факты - Ростов-на-ДонуВ правительстве Ростовской области опровергли слова Валерия Карпина

Как сообщает РБК Ростов, чиновники назвали эту информацию не соответствующей действительности. Напомним, что в интервью «Спорт-Экспресс» Валерий Карпин заявил про то, что игроки уже три месяца не получают зарплату и «финансовая блокада» может «убить клуб».
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Минспорта Ростовской области прокомментировало ситуацию вокруг ФК «Ростов»

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В правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»

РБК Ростов-на-Донувчера в 09:37

С Карпиным в Ростове-на-Дону не согласны: ответили на критику тренера

Чемпионатвчера в 16:30

Правительство Ростовской области опровергло слова Валерия Карпина

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 11:16

Донское минспорта назвало слова Карпина о финансовой поддержке ФК «Ростов» ложью

1rnd.ruвчера в 10:02

Минспорт Ростовской области не согласился с критикой Валерия Карпина

Rostov gazetaвчера в 10:05

Минспорта опроверг заявление Карпина о финансовых проблемах ФК «Ростов»

161.ruвчера в 12:17
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Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ

ТК Звезда вчера в 03:20
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Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова

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Общественное телевидение России вчера в 05:04
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РИА Новости вчера в 21:05
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В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
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Новости Тюмени 72.ru 13 ноября в 01:30
Политика

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В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК 13 ноября в 12:25
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Представители компании Hyundai сообщили о том, что сборка пикапов Santa Cruz начнётся в 2021 году.
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Общество

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Известия вчера в 18:01
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5 декабря в прокат выйдет российская военная драма режиссера Игоря Капылова «Ржев».
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В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Ростов
Российский футбольный клуб
Профессиональный российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан 10 мая 1930 года. В 1950 году клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР по футболу, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в турнире клубов Первой лиги, что позволило клубу уже следующий сезон начать в элитном дивизионе только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России для клуба является 2 место, на котором клуб расположился в чемпионате 2015/16 годов. Победитель Первого дивизиона 2008 года...
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