Футбол
РБК Ростов-на-ДонуВ правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»
В Министерстве спорта Ростовской области назвали не соответствующей действительности информацию об отсутствии помощи футбольному клубу «Ростов». Ранее об этом в интервью рассказал главный тренер команды Валерий Карпин.
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В правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»
РБК Ростов-на-Донувчера в 09:37
Правительство Ростовской области опровергло слова Валерия Карпина
Блокнот Ростов-на-Донувчера в 11:16
Донское минспорта назвало слова Карпина о финансовой поддержке ФК «Ростов» ложью
1rnd.ruвчера в 10:02
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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу
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