В Министерстве спорта Ростовской области назвали не соответствующей действительности информацию об отсутствии помощи футбольному клубу «Ростов». Ранее об этом в интервью рассказал главный тренер команды Валерий Карпин.

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В правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»

Технологии Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.

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Гаджеты Последнее обновление Samsung Galaxy A50 оказалось проблемным На днях смартфон Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление, которое должно было улучшить работу сканера отпечатков пальцев, но вместо этого выводит его из строя.

Футбол Сборная Финляндии впервые в истории вышла на чемпионат Европы В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J сборная Финляндия разгромила команду Лихтенштейна со счётом 3:0. Встреча состоялась в Хельсинки на стадионе «Телиа 5G-Арена».

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Шоу-бизнес Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.

Спорт Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.