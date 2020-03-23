Коронавирус

REGNUMREGNUMВ правительстве России готовят послабления для бизнеса

Москва, 24 марта 2020, 03:39 — REGNUM Ряд послаблений для бизнеса в связи с распространением коронавируса подготовили в правительстве России, сообщили 24 марта источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось

Власти РФ подготовили новые регуляторные послабления из-за COVID-19

Российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, призванных помочь борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики. В частности, компании ряда отраслей могут получить возможность продолжать деятельность даже после истечения срока действия лицензии.
Интерфаксвчера в 15:31

Подробнее о событии

СМИ узнали о послаблениях бизнесу, которые российские власти готовят из-за коронавируса

Znak.comвчера в 22:13

Некоторым российским компаниям разрешат полгода работать без лицензий

URA.Ruвчера в 21:30

Власти РФ подготовили новые регуляторные послабления из-за COVID-19

Интерфаксвчера в 15:31

Производителям алкоголя и атомщикам предложат право работать без лицензии

РБКвчера в 19:58

Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса

Известиявчера в 16:45

Некоторые российские компании смогут полгода работать без лицензии

Газета.Ruвчера в 15:44

В правительстве России готовят послабления для бизнеса

REGNUMвчера в 20:39
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Происшествия

В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом

Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Российская газета вчера в 09:30
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать предложения для ужесточения ответственности за нарушение карантина в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 02:25
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Здоровье

Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Взгляд.ру вчера в 05:35
Футбол

Кавани может бесплатно перейти в «Боку Хуниорс»

Чемпионат 00:19
ЖКХ

Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах

"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Интерфакс вчера в 03:49
Культура

Создатели фильма «Зулейха открывает глаза» провели пресс-конференцию

Авторы и актеры, которые работали над фильмом «Зулейха открывает глаза», ответили на вопросы журналистов в режиме онлайн.
Вести Крым вчера в 09:00
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
REGNUM 01:19
Общество

Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 17:41
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета 22 марта в 23:03
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

Камеры начнут штрафовать водителей за использование телефона

Авторамблер вчера в 03:20
Наука

Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:48
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика

Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа». Об этом говорится на сайте холдинга во вторник, 24 марта.
Известия 02:05
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за последние сутки выписали 70 человек

За последние сутки из московского медицинского центра в Коммунарке было выписано 70 человек.
Известия 02:26
Здоровье

Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19

«Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала Попова.
РБК 00:56
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Происшествия

Бывший башкирский министр предстанет перед судом за махинации с землей

Бывший министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев предстанет перед судом за незаконное отчуждение государственной и муниципальной собственности, что, по оценкам следователей нанесло региону ущерб свыше 550 миллионов рублей, сообщили в республиканской прокуратуре.
РИА Новости 02:13
Общество

В Красноярске трое пациентов вылечились от коронавируса

Красноярск, 24 марта 2020, 08:11 — REGNUM После курса лечения от коронавируса в Красноярске 24 марта выписываются трое пациентов.
REGNUM 01:11
Происшествия

Из больницы в Сочи сбежали пациенты, не прошедшие тесты на коронавирус

22 марта стало известно о том, что из больницы в Сочи сбежали два пациента, которые не сдали анализы на коронавирус.
Блокнот Краснодар вчера в 07:07
Здоровье

Сотрудников поликлиники Минобороны обязали шить маски самостоятельно

На прошлой неделе в Федеральной антимонопольной службе заявили, что из-за вспышки коронавируса в Москве зафиксирован дефицит медицинских масок.
Говорит Москва 00:54
Шоу-бизнес

Marvel может избавиться от Осы из-за скандала вокруг карантина

Известия вчера в 20:22
Общество

«Ведомости»: проверки для малого и среднего бизнеса могут быть отменены на весь 2020 год

Министерство направило в кабмин проект распоряжения, согласно которому предлагается отменить плановые проверки для малого и среднего бизнеса в течение всего 2020 года, сообщают "Ведомости" со ссылкой на документ, подлинность которого газете подтвердил представитель Минэкономразвития.
ТАСС 01:12
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Энергетика

Белоруссия получила скидку на российскую нефть

Минск сэкономит $3 с тонны Москва и Минск на фоне распада сделки ОПЕК+ и ужесточившейся конкуренции за рынки сбыта нефти смогли договориться об условиях поставок сырья на белорусские НПЗ.
Коммерсантъ вчера в 14:17
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