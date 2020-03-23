Коронавирус
REGNUMВ правительстве России готовят послабления для бизнеса
Москва, 24 марта 2020, 03:39 — REGNUM Ряд послаблений для бизнеса в связи с распространением коронавируса подготовили в правительстве России, сообщили 24 марта источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось
Российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, призванных помочь борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики. В частности, компании ряда отраслей могут получить возможность продолжать деятельность даже после истечения срока действия лицензии.Интерфаксвчера в 15:31
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Политика
Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Общество
В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе
Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
Общество
В Приморье семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать новые выплаты с июля
Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в Приморье начнут получать ежемесячную доплату на детей в возрасте от трех до семи лет со второго полугодия 2020 года.
Космос
Китай успешно вывел на орбиту группу спутников «Яоган-30»
Китай во вторник при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-Си" (CZ-2C, Long March-2C) вывел на орбиту шестую группу спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-30".
Армия и оружие
Турция пообещала расширить маршрут патрулирования с РФ трассы в Сирии
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась в наркозависимости
Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
Наука
Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции
Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
Происшествия
Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины
Общество
Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин
В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Политика
Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга
Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Армия и оружие
Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса
Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Наука
СМИ нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19
Новые факты о лабораторном происхождении коронавируса представили СМИ.
Финансы
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
Политика
Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Авто
Как изменились цены на новые автомобили в России в марте
Цены на новые автомобили в России продолжают расти.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Происшествия
Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус
Экономика
Курс доллара: спекулянты вынесли приговор рублю
Центробанк начал с 10 марта интервенции на валютном рынке, которые оказывают поддержку курсу рубля, ставшего одной из худших валют в мире по динамике к доллару США из-за обвала нефтяных цен и распространения коронавируса.
Здоровье
Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области
Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Здоровье
Названы сроки начала спада эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России может пойти на спад к лету 2020 года.
Наука
Ученые назвали главную пользу соевого сыра тофу
Особое внимание уделялось соевым продуктам, в частности, сыру тофу.
Происшествия
Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили
Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.