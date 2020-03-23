Коронавирус

REGNUMREGNUMВ правительстве России готовят послабления для бизнеса

Москва, 24 марта 2020, 03:39 — REGNUM Ряд послаблений для бизнеса в связи с распространением коронавируса подготовили в правительстве России, сообщили 24 марта источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось

Власти РФ подготовили новые регуляторные послабления из-за COVID-19

Российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, призванных помочь борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики. В частности, компании ряда отраслей могут получить возможность продолжать деятельность даже после истечения срока действия лицензии.
Интерфаксвчера в 15:31

Подробнее о событии

СМИ узнали о послаблениях бизнесу, которые российские власти готовят из-за коронавируса

Znak.comвчера в 22:13

Некоторым российским компаниям разрешат полгода работать без лицензий

URA.Ruвчера в 21:30

Некоторые российские компании смогут полгода работать без лицензии

Газета.Ruвчера в 15:44

Производителям алкоголя и атомщикам предложат право работать без лицензии

РБКвчера в 19:58

Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса

Известиявчера в 16:45

В правительстве России готовят послабления для бизнеса

REGNUMвчера в 20:39

Власти РФ подготовили новые регуляторные послабления из-за COVID-19

Интерфаксвчера в 15:31
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:23
Общество

В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе

Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
РИА Новости 00:54
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Общество

В Приморье семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать новые выплаты с июля

Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в Приморье начнут получать ежемесячную доплату на детей в возрасте от трех до семи лет со второго полугодия 2020 года.
ТАСС вчера в 22:27
Космос

Китай успешно вывел на орбиту группу спутников «Яоган-30»

Китай во вторник при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-Си" (CZ-2C, Long March-2C) вывел на орбиту шестую группу спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-30".
ТАСС 00:53
Армия и оружие

Турция пообещала расширить маршрут патрулирования с РФ трассы в Сирии

РИА Новости вчера в 22:09
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась в наркозависимости

Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
Bimru.ru вчера в 07:22
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
ФАН вчера в 15:25
Наука

Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции

Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
РЕН ТВ вчера в 08:04
Происшествия

Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины

Известия вчера в 23:13
Общество

Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 17:41
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости вчера в 06:20
Политика

Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга

Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны.
Известия вчера в 22:41
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM вчера в 16:52
Армия и оружие

Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса

Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Московский Комсомолец 21 марта в 17:36
Наука

СМИ нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19

Новые факты о лабораторном происхождении коронавируса представили СМИ.
News.ru 00:24
Финансы

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:32
Политика

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:14
Авто

Как изменились цены на новые автомобили в России в марте

Цены на новые автомобили в России продолжают расти.
Автоновости дня 00:19
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Происшествия

Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус

Газета.Ru вчера в 01:12
Экономика

Курс доллара: спекулянты вынесли приговор рублю

Центробанк начал с 10 марта интервенции на валютном рынке, которые оказывают поддержку курсу рубля, ставшего одной из худших валют в мире по динамике к доллару США из-за обвала нефтяных цен и распространения коронавируса.
Expert.ru 00:54
Здоровье

Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области

Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области.
АСТВ 00:22
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Здоровье

Названы сроки начала спада эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может пойти на спад к лету 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 04:19
Наука

Ученые назвали главную пользу соевого сыра тофу

Особое внимание уделялось соевым продуктам, в частности, сыру тофу.
NewInform вчера в 13:19
Происшествия

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК вчера в 15:15
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