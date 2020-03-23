Российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, призванных помочь борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики. В частности, компании ряда отраслей могут получить возможность продолжать деятельность даже после истечения срока действия лицензии.

с чего всё началось

Москва, 24 марта 2020, 03:39 — REGNUM Ряд послаблений для бизнеса в связи с распространением коронавируса подготовили в правительстве России, сообщили 24 марта источники, знакомые с ситуацией.

В правительстве России готовят послабления для бизнеса

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