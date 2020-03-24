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REGNUMREGNUM
В правительстве России готовят послабления для бизнеса
Mockva.ru
  • Городовой1:15
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Москва, 24 марта 2020, 03:39 — REGNUM Ряд послаблений для бизнеса в связи с распространением коронавируса подготовили в правительстве России, сообщили 24 марта источники, знакомые с ситуацией.В источнике
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С чего всё начиналось
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Власти РФ подготовили новые регуляторные послабления из-за COVID-19

Российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, призванных помочь борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики. В частности, компании ряда отраслей могут получить возможность продолжать деятельность даже после истечения срока действия лицензии.
Интерфакс вчера в 15:31
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Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса

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Некоторым российским компаниям разрешат полгода работать без лицензий

URA.Ru вчера в 21:30
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В правительстве России готовят послабления для бизнеса

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