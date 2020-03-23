Коронавирус

REGNUMREGNUMВ правительстве России готовят послабления для бизнеса

Москва, 24 марта 2020, 03:39 — REGNUM Ряд послаблений для бизнеса в связи с распространением коронавируса подготовили в правительстве России, сообщили 24 марта источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось

Власти РФ подготовили новые регуляторные послабления из-за COVID-19

Российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, призванных помочь борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики. В частности, компании ряда отраслей могут получить возможность продолжать деятельность даже после истечения срока действия лицензии.
Интерфаксвчера в 15:31

Подробнее о событии

СМИ узнали о послаблениях бизнесу, которые российские власти готовят из-за коронавируса

Znak.comвчера в 22:13

Некоторым российским компаниям разрешат полгода работать без лицензий

URA.Ruвчера в 21:30

Некоторые российские компании смогут полгода работать без лицензии

Газета.Ruвчера в 15:44

Производителям алкоголя и атомщикам предложат право работать без лицензии

РБКвчера в 19:58

Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса

Известиявчера в 16:45

В правительстве России готовят послабления для бизнеса

REGNUMвчера в 20:39

Власти РФ подготовили новые регуляторные послабления из-за COVID-19

Интерфаксвчера в 15:31
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Политика

Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".
Интерфакс 02:13
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Общество

Необычный антициклон изменит погоду в центральной России

Необычный антициклон изменит погоду в европейской части России, предупреждают синоптики.
Рифей-Пермь вчера в 02:09
Шоу-бизнес

Глюкоза продемонстрировала татуировку на ягодице

Для опубликованного снимка звезда позировала сидя на дереве. Певица, одетая в купальник, выставила на передний план ягодицу с татуировкой.
Дни24 вчера в 10:03
Происшествия

69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке

В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
Известия 01:31
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут на свой странице в Facebook назвал новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины «тяжелой и несбалансированной» техникой.
Военное дело 22 марта в 23:28
Наука

Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции

ToDay News Ufa вчера в 07:39
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 22 марта в 08:23
Наука

Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал себя с усами

Юморист Максим Галкин «отрастил» усы, пока находится дома из-за пандемии китайского коронавируса.
Lenta.ru вчера в 04:14
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
RT на русском 02:22
Происшествия

В Кузбассе выздоровел первый пациент с коронавирусом

Кемерово, 24 марта 2020, 07:24 — REGNUM Оперштаб Кемеровской области сообщил о выздоровлении первого пациента с коронавирусом.
REGNUM 00:24
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Давыдов.Индекс вчера в 15:04
Общество

В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб.
Югополис 22 марта в 09:49
Общество

Назван средний возраст умерших от коронавируса

Стал известен средний возраст умерших от коронавирусной инфекции. Так, заразившиеся коронавирусом SARS-CoV-2 умирают примерно в 82 года.
9111.ru вчера в 08:45
Политика

Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Ведомости 02:15
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Общество

За сутки число заражения коронавирусом на Украине увеличилось до 83

Министерство здравоохранения Украины зафиксировало 10 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки.
ТАСС вчера в 17:56
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Общество

Илон Маск закупил для Калифорнии 1,2 тысячи аппаратов ИВЛ

Реальное время вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сдала анализы на онкологию

Сама Ольга Бузова рассказала, что уже сдала большой список анализов: все анализы на кровь, на гормоны, гемостаз, пептиды и онкоскрининг.
РИАМО вчера в 11:31
Общество

Использование телефона за рулем зафиксируют камеры

Магсити74 вчера в 22:02
Армия и оружие

Блогосфера выяснила, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк

Ил-76 военно-транспортной авиации РФ при перелете с гуманитарной помощью в Италию совершили странный крюк, увеличив свой маршрут как минимум на 1000 километров.
Южный Федеральный вчера в 13:55
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
REGNUM 01:19
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Космос

25 лет назад Валерий Поляков совершил самый продолжительный полет

25 лет назад российский космонавт установил новый мировой рекорд по длительности нахождения на орбите.
V-kosmose.com вчера в 06:46
Здоровье

Именно эти продукты делают людей счастливыми

Московский Комсомолец вчера в 15:54
Общество

Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 17:41
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