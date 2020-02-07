Экономика
RT на русскомВ правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке
Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Политика
Песков прокомментировал посадку борта с делегацией в Минеральных Водах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вынужденную посадку самолёта с российской делегацией и журналистами на борту в Минеральных Водах вместо Сочи, где проходят переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным
"Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких", — пояснила певица.
Политика
Американцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя
Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России.
Фигурное катание
Загитова упала во время шоу в Цюрихе
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
Общество
ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Наука
В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Политика
Абэ согласился посетить Москву на День Победы
Глава японского правительства Синдзо Абэ принял приглашение России посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Здоровье
60 китайцев изолированы на карантин в екатеринбургском санатории
Как сообщалось, на базе санатория "Бодрость" 6 февраля создан обсерватор для изоляции граждан КНР, прибывающих в регион.
Шоу-бизнес
Валерий Гаркалин госпитализирован
Происшествия
Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса
Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Гаджеты
Компания Apple оштрафована за программирование старения устройств
Сообщается, что в ходе расследования выяснилось, что компания намеренно ухудшала работы устройств за счёт обновлений операционной системы.
Общество
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
Общество
Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора
В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Экономика
В Минфине назвали риски для России при отмене санкций
Отмена санкций Запада против России грозит самой российской экономике ударом по стабильности платежного баланса из-за возможного притока иностранных капиталов, которые также вызвали бы искажение относительных цен, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.
Музыка
Соседов оценил шорт-лист будущих участников Евровидения от России
Музыкальный критик Сергей Соседов дал свои комментарии относительно шорт-листа будущих участников Евровидения от России.
Кино
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Кино
Появились первые кадры со съемок новой «Матрицы»
Четвертая часть культового боевика появится на экранах весной следующего года.
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в шведском этапе Евротура
Национальная команда России уступила в стартовом поединке шведского этапа Евротура.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала из России после скандала с матерью
Девушка будет жить с отцом В Сети продолжают бурно обсуждать скандал в семье Любови Успенской.
Политика
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.