Экономика

RT на русскомRT на русскомВ правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке

Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Российская газета05:57

Теперь и в правительстве согласились, что ставка по ипотеке в России — это преступление

Телеканал 360°04:28

Ипотечную ставку можно понизить, но есть риски — эксперт

Красная весна05:10

В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России назвали преступлением

Lenta.ru04:11

Хуснуллин назвал ставки под 9% ипотечной кабалой

РБК05:16

Хуснуллин назвал ипотеку под 9% преступлением

Будущее России. Национальные проекты04:24

Хуснуллин считает ипотечные ставки завышенными

ТАСС05 февраля в 10:32
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Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Политика

Песков прокомментировал посадку борта с делегацией в Минеральных Водах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вынужденную посадку самолёта с российской делегацией и журналистами на борту в Минеральных Водах вместо Сочи, где проходят переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
RT на русском 06:05
Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Известия 05:35
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным

"Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких", — пояснила певица.
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Политика

Американцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя

Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России.
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Фигурное катание

Загитова упала во время шоу в Цюрихе

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Общество

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Вести.Ru 02:53
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество

ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Известия 03:12
Наука

В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал

В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
Московский Комсомолец 05 февраля в 00:05
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Общество

Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
РБК вчера в 04:17
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Lenta.ru 05:36
Политика

Абэ согласился посетить Москву на День Победы

Глава японского правительства Синдзо Абэ принял приглашение России посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Взгляд.ру 05:07
Здоровье

60 китайцев изолированы на карантин в екатеринбургском санатории

Как сообщалось, на базе санатория "Бодрость" 6 февраля создан обсерватор для изоляции граждан КНР, прибывающих в регион.
Интерфакс - Россия 03:23
Шоу-бизнес

Валерий Гаркалин госпитализирован

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Происшествия

Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса

Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Lenta.ru вчера в 16:59
Гаджеты

Компания Apple оштрафована за программирование старения устройств

Сообщается, что в ходе расследования выяснилось, что компания намеренно ухудшала работы устройств за счёт обновлений операционной системы.
Ореанда-Новости 04:53
Общество

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

РБК вчера в 05:37
Общество

Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора

В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 05:22
Экономика

В Минфине назвали риски для России при отмене санкций

Отмена санкций Запада против России грозит самой российской экономике ударом по стабильности платежного баланса из-за возможного притока иностранных капиталов, которые также вызвали бы искажение относительных цен, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.
Газета.Ru вчера в 16:20
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Газета.Ru 05:40
Музыка

Соседов оценил шорт-лист будущих участников Евровидения от России

Музыкальный критик Сергей Соседов дал свои комментарии относительно шорт-листа будущих участников Евровидения от России.
Подмосковье Сегодня 05 февраля в 13:09
Кино

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Кино

Появились первые кадры со съемок новой «Матрицы»

Четвертая часть культового боевика появится на экранах весной следующего года.
РЕН ТВ 02:05
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в шведском этапе Евротура

Национальная команда России уступила в стартовом поединке шведского этапа Евротура.
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Дочь Успенской уехала из России после скандала с матерью

Девушка будет жить с отцом В Сети продолжают бурно обсуждать скандал в семье Любови Успенской.
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Политика

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
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