Экономика

Life.ruLife.ruВице-премьер Хуснуллин назвал преступлением ипотеку под 9%

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9% преступлением и заявил о необходимости добиться её снижения. Зампредседателя правительства уверен, что без этого невозможно достижение показателей национального проекта "Жильё и городская среда".
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Хуснуллин назвал ставки под 9% ипотечной кабалой

РБК07 февраля в 05:16

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке 9%

RT на русском07 февраля в 07:34

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Российская газета07 февраля в 05:57

Вице-премьер Марат Хуснуллин: ипотека под 9% - преступление

Комсомольская правдавчера в 07:04

В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России назвали преступлением

Lenta.ru07 февраля в 04:31

Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9% годовых

Интерфакс07 февраля в 03:27

Хуснуллин: без снижения ставок ипотеки целей нацпроекта не достичь

РИА Новости07 февраля в 03:58
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Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
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Происшествия

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Якобы недавно Россия запустила специальный спутник-инспектор, который летит вслед за американским разведывательным аппаратом.
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Правительство на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в России стратегический запас медицинских масок, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.
РБК вчера в 20:08
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