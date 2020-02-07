Экономика
RT на русскомВ правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке
Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Общество
В Приморье учитель на примере мата объяснял правила русского языка
Происшествия
Стало известно о 20 погибших в результате стрельбы в Таиланде
Как минимум 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре города Накхонратчасима в Таиланде.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Футбол
Соболев забил первый гол за «Спартак»
Происшествия
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Происшествия
В Петербурге нашли тело пропавшей после корпоратива 22-летней девушки
Как сообщается в петербургской группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», 22-летняя Кристина найдена мертвой.
Происшествия
Девять участников крупной драки в Казахстане находятся в реанимации
«В стационарах находятся 37 человек, в том числе девять — в реанимации, 18 человек готовятся к выписке», — приводит ТАСС его слова.
Политика
Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев
Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Политика
Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта планирует сформировать на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Фигурное катание
Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU
Экономика
Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки
Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Армия и оружие
Латвия решила построить военный объект на границе с Россией
Министерство обороны Латвии подготовила проект постановления правительства об отчуждении 5 гектаров земли в Яуналуксненской волости Алуксненского края для строительства некоего военного объекта.
Политика
Путин и Лукашенко начали переговоры в расширенном составе
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко возобновили переговоры в расширенном составе с участием российской делегации после хоккейного матча.
Гаджеты
Microsoft выпустила новое обновление для Windows 7
Microsoft несмотря на прекращение поддержки пообещала выпустить патч с исправлением ошибки рабочего стола.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Шоу-бизнес
Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд
Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
Общество
Украинский министр с «низкой» зарплатой купила в Киеве квартиру
Квартира площадью 46,6 кв. м. была приобретена Новосад, согласно данным декларации, 3 февраля у общества с ограниченной ответственностью «Дисбуд» по цене 944 200 гривен (или $38 480 тысяч).
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Армия и оружие
Американские военные в Сирии боятся российских ЧВК
Комментируя ситуацию изданию The Wall Street Journal, Джеффри заявил, что в регионе все чаще происходят «стычки» между американской и российской сторонами, когда солдаты США блокируют российские патрули в северной Сирии.
Общество
Минздрав Пермского края проверит информацию об убийстве пациентов
Сегодня, 8 февраля, министр здравоохранения Оксана Мелехова сообщила в Instagram о том, что министерство начало проверку информации о том, что анестезист, убивающий пациентов, работает в пермской больнице.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Холоп» собрал в прокате 3,044 млрд рублей и стал самым кассовым русским фильмом в кинопрокате.
Экономика
«Газпром» в 2020 году может разместить бонды на €6 млрд
Совет директоров "Газпрома" согласовал размещение в 2020 году бондов на общую сумму €6 млрд, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.