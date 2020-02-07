Экономика

RT на русскомRT на русскомВ правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке

Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Читать в источнике
Комментировать217

Подробнее о событии

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Российская газетавчера в 05:57

Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9% годовых

Интерфаксвчера в 03:27

Хуснуллин назвал ставки под 9% ипотечной кабалой

РБКвчера в 05:16

Ипотечную ставку можно понизить, но есть риски — эксперт

Красная веснавчера в 05:10

В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России назвали преступлением

Lenta.ruвчера в 04:31

Хуснуллин назвал ипотеку под 9% преступлением

Будущее России. Национальные проектывчера в 04:24

Хуснуллин считает ипотечные ставки завышенными

ТАСС05 февраля в 10:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Культура

Российская певица выступит на «Оскаре»

ToDay News Ufa 02:11
Общество

В Приморье учитель на примере мата объяснял правила русского языка

REGNUM вчера в 02:19
Происшествия

Стало известно о 20 погибших в результате стрельбы в Таиланде

Как минимум 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре города Накхонратчасима в Таиланде.
Известия 12:01
Фигурное катание

Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
News.ru вчера в 11:29
Футбол

Соболев забил первый гол за «Спартак»

Чемпионат 07:13
Происшествия

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 10:59
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Происшествия

В Петербурге нашли тело пропавшей после корпоратива 22-летней девушки

Как сообщается в петербургской группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», 22-летняя Кристина найдена мертвой.
Gazeta.SPb 11:04
Происшествия

Девять участников крупной драки в Казахстане находятся в реанимации

«В стационарах находятся 37 человек, в том числе девять — в реанимации, 18 человек готовятся к выписке», — приводит ТАСС его слова.
RT на русском 09:51
Политика

Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Известия 11:12
Происшествия

Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли

В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Газета.Ru 12:04
Политика

Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта планирует сформировать на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб.
Газета.Ru 07:01
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета вчера в 04:24
Авто

Tesla дистанционно отключила автопилот Model S из-за долгов владельца

Дни24 09:38
Фигурное катание

Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU

Российская газета 11:30
Экономика

Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Известия вчера в 10:47
Армия и оружие

Латвия решила построить военный объект на границе с Россией

Министерство обороны Латвии подготовила проект постановления правительства об отчуждении 5 гектаров земли в Яуналуксненской волости Алуксненского края для строительства некоего военного объекта.
Московский Комсомолец 09:50
Культура

Стивен Кинг разрешил томской школьнице экранизировать его рассказ

РИА Томск 00:41
Политика

Путин и Лукашенко начали переговоры в расширенном составе

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко возобновили переговоры в расширенном составе с участием российской делегации после хоккейного матча.
Политическая Экспертиза вчера в 12:51
Гаджеты

Microsoft выпустила новое обновление для Windows 7

Microsoft несмотря на прекращение поддержки пообещала выпустить патч с исправлением ошибки рабочего стола.
Astera 07:11
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета 06 февраля в 10:36
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня вчера в 09:07
Шоу-бизнес

Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд

Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
Pravda.Ru 03:48
Общество

Украинский министр с «низкой» зарплатой купила в Киеве квартиру

Квартира площадью 46,6 кв. м. была приобретена Новосад, согласно данным декларации, 3 февраля у общества с ограниченной ответственностью «Дисбуд» по цене 944 200 гривен (или $38 480 тысяч).
REGNUM 02:03
Происшествия

Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве

Discover24 03:02
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08:39
Армия и оружие

Американские военные в Сирии боятся российских ЧВК

Комментируя ситуацию изданию The Wall Street Journal, Джеффри заявил, что в регионе все чаще происходят «стычки» между американской и российской сторонами, когда солдаты США блокируют российские патрули в северной Сирии.
Российский Диалог 06 февраля в 08:24
Общество

Минздрав Пермского края проверит информацию об убийстве пациентов

Сегодня, 8 февраля, министр здравоохранения Оксана Мелехова сообщила в Instagram о том, что министерство начало проверку информации о том, что анестезист, убивающий пациентов, работает в пермской больнице.
Новый компаньон 10:29
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Холоп» собрал в прокате 3,044 млрд рублей и стал самым кассовым русским фильмом в кинопрокате.
Интермонитор.ру 05 февраля в 08:47
Экономика

«Газпром» в 2020 году может разместить бонды на €6 млрд

Совет директоров "Газпрома" согласовал размещение в 2020 году бондов на общую сумму €6 млрд, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.
ТАСС вчера в 02:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное