Экономика

Российская газетаРоссийская газетаХуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. По его мнению, нужно срочно снижать ипотечные ставки, чтобы стимулировать население брать кредиты для улучшения условий жизни семей.
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Ипотечную ставку можно понизить, но есть риски — эксперт

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В московской квартире нашли мумию умершего пять лет назад человека

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