Экономика

РИА ОренбуржьеРИА ОренбуржьеСнизить ставки по ипотеке призвали в правительстве России

Вице-премьер назвал преступлением перед людьми ставить себе задачу в виде ипотечной ставки в 9% годовых, передает RT. Хуснуллин подчеркнул, что реальную ставку по ипотеке нужно снижать, и у российских банков есть необходимые для этого ресурсы.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
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