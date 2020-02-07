Экономика

RT на русскомRT на русскомВ правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке

Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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