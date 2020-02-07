Экономика
RT на русскомВ правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке
Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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Политика
В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
Здоровье
О симптомах заболеваний щитовидной железы поведали медики
Медики рассказали, на что обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать заболевание щитовидной железы.
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Происшествия
Дети и женщины массово решили покинуть Казахстан из-за погромов
Толпы людей собрались на контрольно-пропускных пунктах на границе Казахстана и Киргизии после беспорядков, произошедших в казахстанском селе Масанчи.
Авто
Презентован новый внедорожник Cadillac Escalade
Моторная гамма пятого поколения внедорожника теперь состоит из 6,2-литровго V-образного восьмицилиндрового мотора мощностью 426 л.с. Также Escalade получил трёхлитровый 281-сильный дизельный мотор.
Происшествия
Первый сообщивший о коронавирусе медик заразился им и умер
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Спорт
Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Армия и оружие
Самолеты ВМС США провели разведку у российских баз в Сирии
Два самолета-разведчика ВМС США пролетели в субботу вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.
Футбол
Верона — Ювентус 2:1
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в десятой игре Серии А подряд.
Киберспорт
Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления
Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
Космос
Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС
Хоккей
Путин и Лукашенко вышли на лед в Сочи
Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в Сочи во время перерыва в переговорах вышли сыграть в хоккей.
Футбол
Роуз: «Моуринью не дал мне шанса»
Защитник Дэнни Роуз рассказал о мотивах своего перехода из «Тоттенхэма» в «Ньюкасл» на правах аренды.
Футбол
«Байер» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»
В следующем туре Байер в гостях сыграет против Униона, а Боруссия на своем поле встретится Айнтрахтом.
Спорт
Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Здоровье
Ключевой симптом жировой болезни печени назвал испанский диетолог
Испанский диетолог Айтор Санчес назвал ключевой симптом жировой болезни печени - недуга, при котором ткани печени изменяются вследствие заполнения гепатоцитов жиром.
Политика
Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по архипелагу Шпицберген
Посольство России в Норвегии заявило, что Осло нарушает обязательства по договору об архипелаге Шпицберген.
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Политика
Трамп уволил нескольких человек за показания против него
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Футбол
«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»
Общество
Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.