Политика

КоммерсантъКоммерсантъУтверждена новая структура аппарата правительства

В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство. Аппаратом правительства руководит вице-премьер Дмитрий Григоренко.
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с чего всё началось
В аппарате правительства России утвердили штатную численность и распределили обязанности между заместителями руководителя, сообщается
 на сайте кабмина.
РБКвчера в 15:49

Подробнее о событии

Кабмин утвердил новую структуру аппарата правительства РФ. В списке — больше полутора тысяч человек

URA.Ruвчера в 15:49

В правительстве утвердили структуру и численность аппарата

РБКвчера в 15:49

Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

Интерфаксвчера в 14:24

Утверждена новая структура аппарата правительства России

Газета.Ruвчера в 14:42

Утверждена новая структура аппарата правительства России

Lenta.ruвчера в 14:28

Утверждена штатная численность аппарата правительства

РИА Новостивчера в 14:44

Аппарат российского правительства до сих пор не смог сформировать штатное расписание и распределить обязанности

Эхо Москвы04 марта в 13:02
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Общество

Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить его в 2020 году, сообщил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов.
РИА Новости вчера в 12:46
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:20
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

РИА Новости вчера в 23:28
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 04 марта в 11:27
Политика

Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе

Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным.
Lenta.ru 04 марта в 09:57
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости вчера в 09:00
Экономика

Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан.
Газета.Ru 04 марта в 01:59
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости 04 марта в 02:42
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
РИА Новости вчера в 04:39
Экономика

В России 38 банков попали в группу риска

В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Российская газета вчера в 23:38
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов

ИА Новороссия вчера в 12:18
Происшествия

Под Челябинском загорелся цех пиломатериалов

Челябинск Сегодня вчера в 23:52
Происшествия

Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Газета.Ru вчера в 23:31
Общество

В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию

Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
News.ru вчера в 06:05
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым

Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым Лиза Галкина пишет письма домовому.
Экспресс газета вчера в 10:42
Здоровье

Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

Как Росздравнадзор проверяет препараты для лечения рака Для сравнения лекарств "будут использоваться методы нормативной документации оригинального препарата применительно к контролю дженерика", рассказал на круглом столе 2 марта в Общественной палате начальник отдела мониторинга эффективности и безопасности медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Хоккей

«Салават Юлаев» вышел вперед в серии плей-офф с «Авангардом»

Газета Республика Башкортостан вчера в 12:10
Происшествия

Под Хабаровском автомобиль с людьми провалился под лед

Автомобиль УАЗ, в котором, предположительно, было два человека, провалился под лед при пересечении несанкционированной переправы через Амур под Хабаровском, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю в пятницу.
РИА Новости вчера в 21:35
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 04 марта в 05:03
Общество

В Москве ввели особый режим из-за коронавируса

В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 13:01
Транспорт

Глава МВД назвал условие для введения штрафа за +10 км/ч

В начале февраля глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов высказался о важности ввести штраф за превышение скорости больше чем на 10 км/ч, так как это поможет снизить смертность на дорогах.
Авторамблер 03 марта в 03:20
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия вчера в 12:00
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
РИА Новости вчера в 20:51
Спорт

Умер трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Макаров

Умер трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Александр Макаров.
Москва 24 вчера в 12:06
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 04 марта в 13:05
Общество

В Москве кремировали мужа блогера Диденко

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Известия вчера в 04:28
Происшествия

Ребёнок за рулём спорткара шокировал автомобилистов во Владивостоке

Ребенок, управляющий спортивным автомобилем. шокировал водителей Владивостока.
РЕН ТВ вчера в 22:22
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