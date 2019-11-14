Футбол
Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуВ правительстве Ростовской области опровергли слова Валерия Карпина
Как сообщает РБК Ростов, чиновники назвали эту информацию не соответствующей действительности. Напомним, что в интервью «Спорт-Экспресс» Валерий Карпин заявил про то, что игроки уже три месяца не получают зарплату и «финансовая блокада» может «убить клуб».
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В правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»
РБК Ростов-на-Донувчера в 09:37
Правительство Ростовской области опровергло слова Валерия Карпина
Блокнот Ростов-на-Донувчера в 11:16
Донское минспорта назвало слова Карпина о финансовой поддержке ФК «Ростов» ложью
1rnd.ruвчера в 10:02
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Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
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В районе лесного пожара в Крыму ввели режим ЧС
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Глава Минздрава прокомментировал кадровую реформу в Челябинской области
Ранее в Минздраве сообщали, что Семенов провел объезд четырёх территорий Челябинской области.
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Политика
Правящее большинство в Грузии покидают влиятельные депутаты
Семь влиятельных депутатов от большинства – правящей «Грузинской мечты» – заявили, что покидают его ряды после провала голосования о переходе в 2020 году на выборы только по пропорциональной системе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
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CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине
Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
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Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году состоится 19 декабря.
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Появилось видео драки на трибуне во время матча «Локомотив» - «Ювентус»
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В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
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NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
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Россия попробует продать себя за рубеж по-новому
Минпромторг России выбрал семь торговых представительств, на которых проверят новую систему продвижения российской продукции за рубежом.