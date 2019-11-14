Футбол

Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуАргументы и Факты - Ростов-на-ДонуВ правительстве Ростовской области опровергли слова Валерия Карпина

Как сообщает РБК Ростов, чиновники назвали эту информацию не соответствующей действительности. Напомним, что в интервью «Спорт-Экспресс» Валерий Карпин заявил про то, что игроки уже три месяца не получают зарплату и «финансовая блокада» может «убить клуб».
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Минспорта Ростовской области прокомментировало ситуацию вокруг ФК «Ростов»

Don24вчера в 09:19

В правительстве РО ответили на критику со стороны тренера ФК «Ростов»

РБК Ростов-на-Донувчера в 09:37

С Карпиным в Ростове-на-Дону не согласны: ответили на критику тренера

Чемпионатвчера в 16:30

Правительство Ростовской области опровергло слова Валерия Карпина

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 11:16

Донское минспорта назвало слова Карпина о финансовой поддержке ФК «Ростов» ложью

1rnd.ruвчера в 10:02

Минспорт Ростовской области не согласился с критикой Валерия Карпина

Rostov gazetaвчера в 10:05

Минспорта опроверг заявление Карпина о финансовых проблемах ФК «Ростов»

161.ruвчера в 12:17
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Общество

В России утвердили срок начала маркировки молочной продукции

Правительство РФ установило срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — с 1 июня 2020 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабинета министров.
Росбалт 03:48
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Историку Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

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Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
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Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Политика

Поклонскую возмутили украинские «клоуны» на российских ток-шоу

Ruposters.ru 04:42
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Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости вчера в 12:27
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В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
РИА Новости 03:59
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

В Калининском районном суде вынесли приговор по громкому делу бойца ММА и его несовершеннолетней подруги: Марка Белых и 17-летнюю спутницу атлета обвиняли в избиении прохожего.
Газета.Ru 04:48
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США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

Lenta.ru 00:30
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«Атлетико» может купить у «Барселоны» Ракитича за 40 миллионов

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в «Атлетико».
Спорт-Экспресс 04:32
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
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Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РБК вчера в 08:16
Космос

Итальянский и американский астронавты сегодня выйдут в открытый космос

В общей сложности для ремонта потребуются четыре выхода в открытый космос. Сегодняшний продлится около шести часов.
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В районе лесного пожара в Крыму ввели режим ЧС

Главный региональный 03:41
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК 01:59
Кино

«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном выйдет в декабре 2021 года

КиноПоиск 02:09
Здоровье

Глава Минздрава прокомментировал кадровую реформу в Челябинской области

Ранее в Минздраве сообщали, что Семенов провел объезд четырёх территорий Челябинской области.
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Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани 16 ноября

RT на русском 05:14
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Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России в мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.
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Правящее большинство в Грузии покидают влиятельные депутаты

Семь влиятельных депутатов от большинства – правящей «Грузинской мечты» – заявили, что покидают его ряды после провала голосования о переходе в 2020 году на выборы только по пропорциональной системе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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Экономика

Протесты «желтых жилетов» обошлись Франции в 2,5 миллиарда евро

Франция потеряла 2,5 миллиарда евро за год после начала протестов "желтых жилетов", передает французская радиостанция RTL со ссылкой на данные правительства.
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Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
РИА Новости 04:22
Политика

CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине

Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
РБК 01:36
Общество

Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова

31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Московский Комсомолец 02:30
Политика

Источник раскрыл дату ежегодной большой пресс-конференции Путина

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году состоится 19 декабря.
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Появилось видео драки на трибуне во время матча «Локомотив» - «Ювентус»

В Сети опубликованы кадры, сделанные, как утверждает автор видео, во время матча между столичным "Локомотивом" и туринским футбольным клубом "Ювентус", проходившего в Москве в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
Космос

NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Новые Известия вчера в 06:17
Общество

Россия попробует продать себя за рубеж по-новому

Минпромторг России выбрал семь торговых представительств, на которых проверят новую систему продвижения российской продукции за рубежом.
Lenta.ru 05:22
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Ростов
Российский футбольный клуб
Профессиональный российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан 10 мая 1930 года. В 1950 году клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР по футболу, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в турнире клубов Первой лиги, что позволило клубу уже следующий сезон начать в элитном дивизионе только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России для клуба является 2 место, на котором клуб расположился в чемпионате 2015/16 годов. Победитель Первого дивизиона 2008 года...
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