Как сообщает РБК Ростов, чиновники назвали эту информацию не соответствующей действительности. Напомним, что в интервью «Спорт-Экспресс» Валерий Карпин заявил про то, что игроки уже три месяца не получают зарплату и «финансовая блокада» может «убить клуб».

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