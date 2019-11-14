Футбол
Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуВ правительстве Ростовской области опровергли слова Валерия Карпина
Как сообщает РБК Ростов, чиновники назвали эту информацию не соответствующей действительности. Напомним, что в интервью «Спорт-Экспресс» Валерий Карпин заявил про то, что игроки уже три месяца не получают зарплату и «финансовая блокада» может «убить клуб».
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