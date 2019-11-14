Футбол

Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуАргументы и Факты - Ростов-на-ДонуВ правительстве Ростовской области опровергли слова Валерия Карпина

Как сообщает РБК Ростов, чиновники назвали эту информацию не соответствующей действительности. Напомним, что в интервью «Спорт-Экспресс» Валерий Карпин заявил про то, что игроки уже три месяца не получают зарплату и «финансовая блокада» может «убить клуб».
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Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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