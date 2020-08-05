Энергетика
РБКВ правительстве достигли компромисса по либерализации шельфа
«По итогам совещания у заместителя председателя правительства Юрия Трутнева было принято решение определить долю России на уровне 50% минус 1 акция», — добавил он. Таким образом, Минэнерго и Минвостокразвития удалось достичь компромисса.
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Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова села на шпагат между вертолетами
В своем блоге Волочкова разместила серию снимков, в описании к которым пояснила, что ей посчастливилось побывать в авиацентре "Воскресенск" и полетать на необычном летательном аппарате - автожире, гибриде самолета и вертолета.
Paparazzi.ru 10:11
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
Происшествия
Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
«5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел», — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM 14:09
Общество
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
Происшествия
С экс-сотрудников Белореченской колонии взыскали 4,5 млн руб
Ранее Белореченский районный суд удовлетворил требования потерпевших и родственников погибшего о взыскании с Минфина РФ компенсации морального вреда на 4,5 млн рублей.
РБК Краснодар 09:28
Авто
Honda отзывает более 600 тысяч автомобилей в США
Японский бренд отзывает 607 483 автомобилей, в их числе модели Odyssey, Passport и Pilot.
Деловое.ТВ 11:44
Политика
Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника.
РБК 12:27
Технологии
Huawei запустила собственный игровой сервис GameCenter
На этой неделе китайская компания Huawei объявила о запуске собственного игрового сервиса и платформы дистрибуции под названием GameCenter.
3DNews 09:06
Интернет
Facebook запустил сервис Instagram Reels, аналог TikTok
МонаВиста 10:45
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Надбавка рассчитывается и зависит от оклада по воинской должности: для солдат – 120%, сержантов и прапорщиков – 110%, офицерского состава – 100%.
Evo-rus.com 07:03
Экономика
Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли
Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли Один из крупнейших добытчиков рыбы в стране — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка включилась в процесс реформирования отрасли.
Коммерсантъ вчера в 12:42
Кино
Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple о производстве фильмов
Русская Планета вчера в 18:51
Авто
Audi назвала цены на универсал Audi A6 allroad quattro в России
Озвучены рублевые цены новинки, которые стартуют с отметки 4 миллиона 259 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном
Грэм призналась, что сейчас в роли фотографа выступает ее муж Джастин Эрвин, у которого удается делать качественные яркие снимки со смыслом.
Bimru.ru вчера в 10:35
Политика
Дуров раскритиковал США за давление на TikTok
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
Коммерсантъ 11:38
Общество
Шесть человек погибли в результате урагана «Исаиас» в США
Не менее шести человек стали жертвами урагана «Исаиас», который обрушился на Америку. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на NBC.
Телеканал 360° 09:25
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
УАЗ опубликовал рендеры внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
Тарантас Ньюс 10:51
Общество
В Бейруте ввели режим ЧП на две недели
Ливанское правительство объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения сроком на две недели в связи со взрывом в порту города, в результате которого погибли более 100 человек.
RT на русском 10:32
Общество
Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов Сафронова
Управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направили в адвокатские палаты представления о привлечении к дисциплинарной ответственности еще двух адвокатов обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
РБК 13:43
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:44
Общество
Роспотребнадзор предложил Петербургу ослабить карантинные ограничения
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила властям Петербурга перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил телеканалу "Санкт-Петербург" вице-губернатор Олег Эргашев.
Интерфакс 12:49
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Авто
Пикап Nissan с пробегом в миллион миль вернули на завод
В США водитель по имени Брайан Мерфи привез на завод свой пикап, а взамен получил экземпляр совершенно новой модели.
Car.ru 08:10
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Экономика
Росстат третью неделю подряд зафиксировал нулевую инфляцию
В России с 28 июля по 3 августа была третью неделю подряд зафиксирована нулевая инфляция, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 13:48