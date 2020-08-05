Энергетика

РБКРБКВ правительстве достигли компромисса по либерализации шельфа

«По итогам совещания у заместителя председателя правительства Юрия Трутнева было принято решение определить долю России на уровне 50% минус 1 акция», — добавил он. Таким образом, Минэнерго и Минвостокразвития удалось достичь компромисса.
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Правительство пришло к компромиссу по либерализации шельфа

News.ru14:08

В правительстве достигли компромисса по либерализации шельфа

РБК13:00

Определена доля РФ в шельфовых проектах с частными инвесторами

Нефтегазовая вертикаль10:55

Минэнерго согласилось на долю РФ в консорциумах по Арктике в 50% минус 1 акция

Интерфакс09:03
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Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

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Анастасия Волочкова села на шпагат между вертолетами

В своем блоге Волочкова разместила серию снимков, в описании к которым пояснила, что ей посчастливилось побывать в авиацентре "Воскресенск" и полетать на необычном летательном аппарате - автожире, гибриде самолета и вертолета.
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Гаджеты

Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
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Происшествия

Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца

«5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел», — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
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Общество

Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут

Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
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Происшествия

С экс-сотрудников Белореченской колонии взыскали 4,5 млн руб

Ранее Белореченский районный суд удовлетворил требования потерпевших и родственников погибшего о взыскании с Минфина РФ компенсации морального вреда на 4,5 млн рублей.
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Новый Hyundai Tucson показали на шпионских фото перед скорым дебютом

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Honda отзывает более 600 тысяч автомобилей в США

Японский бренд отзывает 607 483 автомобилей, в их числе модели Odyssey, Passport и Pilot.
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Политика

Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника.
РБК 12:27
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Технологии

Huawei запустила собственный игровой сервис GameCenter

На этой неделе китайская компания Huawei объявила о запуске собственного игрового сервиса и платформы дистрибуции под названием GameCenter.
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Интернет

Facebook запустил сервис Instagram Reels, аналог TikTok

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Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Надбавка рассчитывается и зависит от оклада по воинской должности: для солдат – 120%, сержантов и прапорщиков – 110%, офицерского состава – 100%.
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Экономика

Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли

Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли Один из крупнейших добытчиков рыбы в стране — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка включилась в процесс реформирования отрасли.
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Кино

Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple о производстве фильмов

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Авто

Audi назвала цены на универсал Audi A6 allroad quattro в России

Озвучены рублевые цены новинки, которые стартуют с отметки 4 миллиона 259 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес

Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном

Грэм призналась, что сейчас в роли фотографа выступает ее муж Джастин Эрвин, у которого удается делать качественные яркие снимки со смыслом.
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Политика

Дуров раскритиковал США за давление на TikTok

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
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Общество

Муэдзин умер после превращения собора Святой Софии в мечеть

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Шесть человек погибли в результате урагана «Исаиас» в США

Не менее шести человек стали жертвами урагана «Исаиас», который обрушился на Америку. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на NBC.
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Экономика

Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
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УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

УАЗ опубликовал рендеры внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
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Происшествия

Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП

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Общество

В Бейруте ввели режим ЧП на две недели

Ливанское правительство объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения сроком на две недели в связи со взрывом в порту города, в результате которого погибли более 100 человек.
RT на русском 10:32
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Общество

Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов Сафронова

Управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направили в адвокатские палаты представления о привлечении к дисциплинарной ответственности еще двух адвокатов обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
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Политика

Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:44
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Роспотребнадзор предложил Петербургу ослабить карантинные ограничения

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила властям Петербурга перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил телеканалу "Санкт-Петербург" вице-губернатор Олег Эргашев.
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Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака

Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
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Пикап Nissan с пробегом в миллион миль вернули на завод

В США водитель по имени Брайан Мерфи привез на завод свой пикап, а взамен получил экземпляр совершенно новой модели.
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
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Экономика

Росстат третью неделю подряд зафиксировал нулевую инфляцию

В России с 28 июля по 3 августа была третью неделю подряд зафиксирована нулевая инфляция, следует из данных Росстата.
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Юрий Петрович Трутнев
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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