Экономика

Петербургский дневникПетербургский дневникБолее 170 тысяч семей подали заявку на льготную ипотеку

С момента действия программы в банки направили заявки на получение льготной ипотеки более 170 тысяч человек, из них 40 тысяч заявок было одобрено.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Хуснуллин считает, что нужно увеличить доступную сумму кредита по льготной ипотеке

ТАССвчера в 14:49

Хуснуллин: правительство не планирует продлевать программу ипотеки под 6,5%

Коммерсантъвчера в 14:33

Хуснуллин: Показатель по ипотеке в этом году будет перевыполнен

Российская газетавчера в 10:30

Хуснуллин сообщил об идее расширить программу льготной ипотеки под 6,5%

РБКвчера в 12:58

Хуснуллин прогнозирует дальнейшее снижение ставок по ипотеке

Интерфаксвчера в 14:17

Хуснуллин: максимальную сумму льготной ипотеки по РФ надо увеличить

РИА Новостивчера в 15:20

На льготную ипотеку под 6,5% поступило около 170 тысяч заявок

РЕН ТВвчера в 09:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Происшествия

Посольство РФ во Франции выясняет ситуацию с беспорядками в Дижоне

Российская газета 09:21
1,1K
Политика

Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 10:42
647
Происшествия

Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым

URA.Ru вчера в 18:10
4,5K
Технологии

Еврокомиссия завела дело о нарушении конкуренции из-за Apple Pay

Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении компании Apple в связи с подозрениями, что ее действия в части интеграции платежной системы Apple Pay нарушают антимонопольное законодательство Евросоюза.
РБК 07:59
2
Фигурное катание

Агент сообщил о беременности олимпийской чемпионки Юлии Липницкой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая скоро станет мамой. Об этом сообщил известный спортивный агент Андрей Митьков.
РБК 09:27
Музыка

Группу Little Big заподозрили в плагиате у The Black Eyed Peas

Одна из пользовательниц TikTok сравнила композиции петербургской группы Little Big и американского хип-хоп-коллектива The Black Eyed Peas.
РЕН ТВ 07:16
154
Происшествия

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Интерфакс 08:15
596
Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
16
Шоу-бизнес

Самойлова отозвала заявление о разводе с Джиганом

Поданные документы о разводе Самойловой и Джигана забрала сама девушка.
Телеканал 360° вчера в 06:23
15
Футбол

ФИФА представила Роналду, Погба и Салаха в ретро-образах ЧМ-1970

ФИФА к 50-летию чемпионата мира 1970 года, проходившего в Мексике, стилизовала образы нынешних мировых звезд под дух того времени.
Bookmaker-ratings.ru 07:49
Происшествия

Адвокат подаст жалобу из-за публикации видео ссоры Соколова и Ещенко

Защищавший историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев заявил РИА Новости, что намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за утечек информации по уголовному делу и формирования негативного общественного мнения.
РИА Новости 04:24
269
Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
871
Общество

Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры

Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
1
Футбол

Мурад Мусаев официально стал главным тренером футбольного «Краснодара»

Вести.Ru 09:57
1
Происшествия

В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
457
Общество

В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году

"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - говорится в законопроекте.
Газета.Ru 05:49
3K
Транспорт

В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
90
Происшествия

Пьяный водитель сбил четверых подростков в Башкирии, один погиб

Ранее пьяный водитель наехал на школьников, которые шли в школу за аттестатами в селе Иглино, в результате погибла 15-летняя девочка.
РЕН ТВ 10:01
13
Хоккей

Хоккеист Овечкин сравнил жизнь в США и России

В прямом эфире в Instagram в беседе с актрисой и телеведущей Юлией Бордовских нападающий Washington Capitals Александр Овечкин сравнил жизнь в США и России.
Газета Кемерова вчера в 23:57
1
Происшествия

Обвинение просит приговорить Атамбаева к 15 годам лишения свободы

ТАСС 09:28
Общество

Власти Крыма отменили парад Победы в Симферополе

"Принято важное решение о том, что 24 июня парад Победы состоится только в городе-герое Керчи", - написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте", - передает "Интерфакс-Юг".
Вестник Кавказа 05:03
40
Общество

Законопроект об удаленной работе в России внесен в Госдуму

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект, регулирующий работу в дистанционном режиме.
Российская газета 09:10
667
Происшествия

При нападении азербайджанцев в Дагестане пострадали семь полицейских

РБК 05:06
1K
Политика

«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
228
Общество

Александр Лебедев запустит русскоязычную версию Independent

В качестве СМИ издание зарегистрировали еще в конце прошлого года, им владеет компания ООО «Индепендент Рус», которая на сто процентов принадлежит Лебедеву, пишет РБК.
Новые Известия 08:51
1
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
64
Экономика

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52
170
Общество

В США впервые за 17 лет назначили смертную казнь на федеральном уровне

В ближайшие два месяца в США впервые за последние 17 лет состоится смертная казнь, назначенная на федеральном уровне.
ИжевскИнфо.РУ 03:38
144
Армия и оружие

США пытались следить за спуском аппарата «Витязь» в Марианскую впадину

МИР 24 14 июня в 14:17
66
Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Газета.Ru 05:32
249
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное