Экономика
Петербургский дневникБолее 170 тысяч семей подали заявку на льготную ипотеку
С момента действия программы в банки направили заявки на получение льготной ипотеки более 170 тысяч человек, из них 40 тысяч заявок было одобрено.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Происшествия
Посольство РФ во Франции выясняет ситуацию с беспорядками в Дижоне
Российская газета 09:21
Политика
Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Происшествия
Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым
URA.Ru вчера в 18:10
Технологии
Еврокомиссия завела дело о нарушении конкуренции из-за Apple Pay
Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении компании Apple в связи с подозрениями, что ее действия в части интеграции платежной системы Apple Pay нарушают антимонопольное законодательство Евросоюза.
РБК 07:59
Фигурное катание
Агент сообщил о беременности олимпийской чемпионки Юлии Липницкой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая скоро станет мамой. Об этом сообщил известный спортивный агент Андрей Митьков.
РБК 09:27
Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате у The Black Eyed Peas
Одна из пользовательниц TikTok сравнила композиции петербургской группы Little Big и американского хип-хоп-коллектива The Black Eyed Peas.
РЕН ТВ 07:16
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
Шоу-бизнес
Самойлова отозвала заявление о разводе с Джиганом
Поданные документы о разводе Самойловой и Джигана забрала сама девушка.
Телеканал 360° вчера в 06:23
Футбол
ФИФА представила Роналду, Погба и Салаха в ретро-образах ЧМ-1970
ФИФА к 50-летию чемпионата мира 1970 года, проходившего в Мексике, стилизовала образы нынешних мировых звезд под дух того времени.
Bookmaker-ratings.ru 07:49
Происшествия
Адвокат подаст жалобу из-за публикации видео ссоры Соколова и Ещенко
Защищавший историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев заявил РИА Новости, что намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за утечек информации по уголовному делу и формирования негативного общественного мнения.
РИА Новости 04:24
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
Общество
Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры
Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Общество
В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - говорится в законопроекте.
Газета.Ru 05:49
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Происшествия
Пьяный водитель сбил четверых подростков в Башкирии, один погиб
Ранее пьяный водитель наехал на школьников, которые шли в школу за аттестатами в селе Иглино, в результате погибла 15-летняя девочка.
РЕН ТВ 10:01
Хоккей
Хоккеист Овечкин сравнил жизнь в США и России
В прямом эфире в Instagram в беседе с актрисой и телеведущей Юлией Бордовских нападающий Washington Capitals Александр Овечкин сравнил жизнь в США и России.
Газета Кемерова вчера в 23:57
Общество
Власти Крыма отменили парад Победы в Симферополе
"Принято важное решение о том, что 24 июня парад Победы состоится только в городе-герое Керчи", - написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте", - передает "Интерфакс-Юг".
Вестник Кавказа 05:03
Общество
Законопроект об удаленной работе в России внесен в Госдуму
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект, регулирующий работу в дистанционном режиме.
Российская газета 09:10
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
Общество
Александр Лебедев запустит русскоязычную версию Independent
В качестве СМИ издание зарегистрировали еще в конце прошлого года, им владеет компания ООО «Индепендент Рус», которая на сто процентов принадлежит Лебедеву, пишет РБК.
Новые Известия 08:51
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52
Общество
В США впервые за 17 лет назначили смертную казнь на федеральном уровне
В ближайшие два месяца в США впервые за последние 17 лет состоится смертная казнь, назначенная на федеральном уровне.
ИжевскИнфо.РУ 03:38
Армия и оружие
США пытались следить за спуском аппарата «Витязь» в Марианскую впадину
МИР 24 14 июня в 14:17