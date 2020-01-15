с чего всё началось

Правительство не отказывается от идеи провести через Госдуму законопроект о новой разновидности пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане (ГПП).

В правительстве надеются на принятие новой пенсионной схемы весной

Гаджеты Real Graphene запустила производство графеновых аккумуляторов Недавно компания уже приступила к производству графеновых аккумуляторов, а некоторые производители уже начали их тестировать.

Общество Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза «В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — говорится в сообщении.

Автоспорт Экипаж Каргинова выиграл «Дакар» в зачете грузовиков Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" во главе с Андреем Каргиновым во второй раз стал победителем ралли "Дакар" в зачете грузовиков.

Общество В аэропорту Шереметьево заработали курилки В московском аэропорту Шереметьево вновь заработали курилки, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

Общество В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.

Общество Жена нового премьер-министра заработала 800 миллионов рублей Согласно декларациям, в 2010-2018 годах ежегодный доход Мишустина составлял около 20-30 миллионов рублей, а его жена зарабатывала гораздо больше — около 50-150 миллионов.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева кардинально сменила имидж За последний год спортсменка не первый раз решается на кардинальные изменения во внешности, однако до этого она экспериментировала с цветом.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Футбол Станислав Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в беседе с ТАСС рассказал о планах на зимнюю паузу, подготовке команды к Евро-2020 и своем контракте.