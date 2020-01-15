с чего всё началось

Правительство не отказывается от идеи провести через Госдуму законопроект о новой разновидности пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане (ГПП).

В правительстве надеются на принятие новой пенсионной схемы весной

Происшествия Во время охоты на волка в Карачаево-Черкесии отец застрелил сына Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в отношении 59-летнего жителя Черкесска, застрелившего во время облавной охоты на волка своего 39-летнего сына из охотничьего карабина.

Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.

Общество Найдены новые доказательства нарушений Telegram в США Команда Telegram называла токены Gram своей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) ценными бумагами и знала о «сером» рынке их перепродажи.

Футбол Федун объяснил, почему выступил против расширения лиги Леонид Федун, представлявший на собрании клубов в доме футбола московский «Спартак», считает, что расширение лиги приведет к большому количеству «договорных матчей».

Происшествия Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.

Происшествия СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.

Гаджеты Российский смартфон для экстремалов вышел на рынок Как сообщает издание ITWeek, операционная система нового смартфона в этом году будет обновлена до Android 10, к тому же планируется переход на российскую ОС Astra Linux.

Космос Илон Маск назвал трагедией новую ракету NASA Основатель и руководитель компании SpaceX Илон Маск назвал новую тяжелую ракету NASA Space Launch System (SLS) трагедией.

Кино Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики За неделю фильм собрал в прокате миллиард рублей и прославил главного героя – актера Милоша Биковича.

Политика Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.

Политика Лавров назвал крушение Boeing в Иране сигналом к деэскалации «Обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать», — отметил он, говоря о том, как это может повлиять на ситуацию в Афганистане.

Происшествия Курганский чиновник подрался с инвалидом под Новый год На новогоднем корпоративе в одном из кафе Кургана произошла драка между высокопоставленным областным чиновником и сотрудниками региональной клинической больницы.

Автоспорт «КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар» 43-летний гонщик выиграл общий зачет ралли «Дакар» второй раз в карьере. В его экипаж вошли штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.

Космос В России предложен способ противодействия спутникам-шпионам Правда, нужно подчеркнуть, что предложенный метод может использоваться только тогда, когда спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран и не могут пересылать данные на Землю напрямую.

Политика ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.