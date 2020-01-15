Экономика

Газета.RuГазета.RuВ правительстве надеются на принятие новой пенсионной схемы весной

Правительство не отказывается от идеи провести через Госдуму законопроект о новой разновидности пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане (ГПП).
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с чего всё началось
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf
).
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
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Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
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Правда, нужно подчеркнуть, что предложенный метод может использоваться только тогда, когда спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран и не могут пересылать данные на Землю напрямую.
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Медведев готовил реформу политической системы

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Путин создал рабочую группу для внесения поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
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