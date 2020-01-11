Политика
Российская газетаВице-премьер Юрий Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли
Вице-премьер РФ Юрий Борисов посетил сегодня предприятие "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф.Решетнева" в Железногорске. Ознакомившись с работой предприятия, он обозначил приоритеты развития российской космической отрасли и отметил имеющиеся слабые места.
Читать в источнике
Оценить145
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 09:53, Ашберн
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Культура
Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет эфира
Государственная телекомпания ВГТРК сняла с эфира программу «Сам себе режиссер», выходившую с января 1992 года.
Политика
Трамп заявил, что США надо налаживать торговые отношения с Россией
США надо налаживать торговлю с Россией, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
Общество
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Происшествия
Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве
Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Политика
Иран признал вину в крушении украинского лайнера
Гаджеты
Xiaomi анонсировала выход новой оболочки MIUI 12
Еще осенью минувшего года китайская компания Xiaomi выпустила новую прошивку под названием MIUI 11, однако уже ведутся переговоры относительно новой версии.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Происшествия
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 16.37 (совпадает с мск) с эпицентром в пригороде Стамбула Силиври, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу.
Политика
Трамп хочет потребовать у Ирака компенсацию за вывод войск
Белый дом не собирается обсуждать с Ираком вывод американских войск из страны, заявили в Госдепартаменте США.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Здоровье
В Уфе врачи спасли беременную женщину с ранением в живот
В Уфе врачи роддома № 3 спасли женщину и ее ребенка.
Политика
Лидеры Украины, Франции и Германии скоро обсудят ситуацию в Донбассе
Лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон и Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор, чтобы обсудить урегулирование в Донбассе, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
Политика
Путин и Меркель проводят встречу в Кремле
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин начали переговоры, которые проходят в Кремле.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в своем телеграм-канале, что на приеме по вопросам гражданства многие жаловались на проблемы с получением российских паспортов в Крыму.
Политика
Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе
Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека
Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Общество
Радикалы устроили беспорядки на акции протеста в Париже
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о рекордном потеплении
На грядущей неделе в Москве будет аномально тепло — воздух прогреется до +4 градусов.
Кино
Генри Кавилла в «Ведьмаке» заменили на Мадса Миккельсена
Первой "жертвой" стала Йеннифэр - Аню Чалотру заменили не только актрисой Евой Грин, но даже вставили в кадр вместо нее модель из видеоигры "Ведьмак 3: Дикая Охота".
Общество
Оппозиционер в Татарстане арестован после видео «о суде над Путиным»
Суд Набережных Челнов в Республике Татарстан арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс».
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Общество