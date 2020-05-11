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ИзвестияПраво на «детские» выплаты дополнительно получат 1,7 млн семей
Право на выплаты на детей до трех лет дополнительно получат около 1,7 млн семей. На эти цели направят около 25 млрд рублей, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты в понедельник, 11 мая. Речь идет о семьях, где есть один ребенок возрастом до трех лет, объяснил глава ведомства Антон Котяков.
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Все должны знать свои права, а органы власти их обеспечить. Прежде всего, идет речь о семьях с детьми. Если семья лишается привычного дохода, то семья лишается многого. Уже предусмотрены дополнительные выплаты тем, кто имеет право на маткапитал, в течение трех месяцев по 5 тысяч рублей с 15 апреля.
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