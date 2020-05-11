Все должны знать свои права, а органы власти их обеспечить. Прежде всего, идет речь о семьях с детьми. Если семья лишается привычного дохода, то семья лишается многого. Уже предусмотрены дополнительные выплаты тем, кто имеет право на маткапитал, в течение трех месяцев по 5 тысяч рублей с 15 апреля.

Право на выплаты на детей до трех лет дополнительно получат около 1,7 млн семей. На эти цели направят около 25 млрд рублей, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты в понедельник, 11 мая. Речь идет о семьях, где есть один ребенок возрастом до трех лет, объяснил глава ведомства Антон Котяков.

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