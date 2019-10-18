Политика

РБКРБКВ правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России

В пятницу Лукашенко заявил, что преодолеть барьеры, которые планировалось устранить при создании ЕАЭС, не удалось. По его словам, со стороны России «стали появляться определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания».
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В правительстве оценили слова Лукашенко о барьерах со стороны России

РИА Новостивчера в 17:25

Лукашенко: Россия тормозит интеграционные процессы в ЕАЭС

Росбалтвчера в 08:26

В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России

РБКвчера в 13:59

В России удивились словам Лукашенко о сдерживании интеграции ЕАЭС

Lenta.ruвчера в 14:23

В правительстве России ответили на «странное» заявление Лукашенко

Взгляд.рувчера в 13:07

Кабмин оценил заявления Лукашенко о мерах в отношении белорусских продуктов

News.ruвчера в 13:19

В кабмине считают «странными» слова Лукашенко о барьерах России

Газета.Ruвчера в 17:28
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Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12

REGNUM 00:17
Политика

Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК вчера в 18:04
Армия и оружие

Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском вчера в 19:55
Политика

Савченко раскрыла ложь Порошенко про войну в Донбассе

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о том, как экс-президент Украины Петр Порошенко врал о соблюдении минских соглашений во время конфликта в Донбассе.
iReactor 00:22
Экономика

Экономист раскрыл смысл продления «заморозки» пенсий россиян

Продление «заморозки» пенсионных накоплений россиян является ожидаемым событием и может считаться очередным признаком отхода России от стандартов социального государства.
URA.Ru вчера в 18:14
Шоу-бизнес

Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
Allboxing.ru 00:28
Общество

Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения

Газета.Ru вчера в 16:55
Гаджеты

Убийца Xiaomi поступил в продажу по невероятной цене

iXBT.com вчера в 02:25
Технологии

Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России

Как сообщают РИА «Новости», боевая робототехническая платформа «Маркер» представлена на магнитогорском испытательном полигоне.
Военное дело 17 октября в 06:30
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета вчера в 14:25
Финансы

Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 05:27
Здоровье

В Минздраве назвали число российских алкоголиков

Выяснилось, что по состоянию на 2017-й год в России насчитывалось порядка 1,3 миллиона человек, страдающих от алкогольной зависимости.
Newvz.ru 17 октября в 04:09
Общество

В Екатеринбурге назвали победителей Народной премии

Уральские бизнесмены и политики собрались в ККТ «Космос» на вручении Народной премии Е1.
JustMedia вчера в 12:35
Общество

На Украине снизилась численность населения

Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском вчера в 13:45
Шоу-бизнес

Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала с Крымом

Певица Таисия Повалий отменила запланированный на декабрь концерт в Киеве.
РИА Новости вчера в 11:34
Политика

Миллер заявил о возможности Украины снизить текущую цену на газ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней.
RT на русском вчера в 05:36
Шоу-бизнес

Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера

Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.
Комсомольская правда 17 октября в 11:45
Общество

Фомин день: что запрещено делать 19 октября

19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва 17 октября в 04:29
Армия и оружие

Появилось изображение российского САО «Мальва»

Военное обозрение 17 октября в 10:33
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Коммерсантъ 17 октября в 16:38
Космос

NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета вчера в 20:24
Футбол

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства

Чемпионат вчера в 06:53
Экономика

Медведев надеется, что конфликт вокруг хорватского долга госбанкам РФ будет исчерпан

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется, что экономический конфликт, связанный с хорватской задолженностью крупнейшим российским банкам, будет исчерпан.
ПРАЙМ вчера в 17:25
Политика

Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину

Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
Телеканал 360° вчера в 14:12
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК вчера в 10:44
Политика

Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю

Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Кубань 24 вчера в 09:56
Общество

Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ

Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
РБК вчера в 01:44
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном

Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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