Политика

РБКРБКВ правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России

В пятницу Лукашенко заявил, что преодолеть барьеры, которые планировалось устранить при создании ЕАЭС, не удалось. По его словам, со стороны России «стали появляться определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания».
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В правительстве оценили слова Лукашенко о барьерах со стороны России

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В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России

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Медведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны.
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Российские и немецкие нейрофизиологи создали искусственный интеллект, помогающий искать нарушения в работе мозга.
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Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
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Напомним, в октября рестайлинговый кроссовер Toyota C-HR дебютировал в Европе, теперь же производитель представил рестайлинговую модель для Японии.
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Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите

Ferra вчера в 09:37
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Армия и оружие

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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
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Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню

Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
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Кино

В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
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Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

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Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
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Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
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Армия и оружие

США оставили послания военным РФ на брошенной базе в Манбидже

Российские журналисты побывали на брошенной американской военной базе в окрестностях сирийского города Манбидж.
ТК Звезда 13:07
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В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

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Артур Бетербиев и Александр Гвоздик встречаются в объединительном бою

Коммерсантъ вчера в 18:57
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Названы регионы РФ с самым высоким и низким транспортным налогом

Менее всего выплачивают за транспортный налог за модели с силовой установкой от 200 «лошадей» в Ненецком округе, а самый высокий на аналогичные машины замечен в Сахалинской, Амурской областях и в Хабаровском и Камчатском краях.
Дни24 13:03
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Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

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Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео

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В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов

Cyber.sports.ru вчера в 14:42
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Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину

Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
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Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Устройство Click to Pray («нажми и молись») представляет собой четки с привязкой к мобильному приложению.
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Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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