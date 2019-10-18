Политика

РБКРБКВ правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России

В пятницу Лукашенко заявил, что преодолеть барьеры, которые планировалось устранить при создании ЕАЭС, не удалось. По его словам, со стороны России «стали появляться определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания».
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В правительстве оценили слова Лукашенко о барьерах со стороны России

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В кабмине считают «странными» слова Лукашенко о барьерах России

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Создана простая методика измерения гидрофобности наночастиц

В своей работе ученые показали возможность применения этого метода при определении свободной энергии поверхности различных микро-и наночастиц, таких как углеродные нанотрубки, частицы графена и полистирола.
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Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
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В Екатеринбурге вооруженный грабитель убил посетителя банка

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Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.
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Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев оценил фильм "Джокер". Специалист отметил, что потерял время во время просмотра ленты.
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В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
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В Минздраве предупредили об опасности переедания яиц

«В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог «Газете.Ru».
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В медучреждениях оценят эффективность кадровой политики

О кадровой политике медучреждений ведомству пришлось задуматься после того, как в августе 2019 года хирурги Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
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Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала

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Японская компания Toyota анонсировала миниатюрный электромобиль BEV, который представит на автосалоне в Токио.
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Серия Гран-при по фигурному катанию стартует этапом в Лас-Вегасе

Первый этап Гран-при по фигурному катанию в рамках нового сезона стартует в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко.
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Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

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Управление ФАС по Петербургу признало наличие сговора в действиях шести городских компаний на аукционах по содержанию дорог и очистке их от снега.
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На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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