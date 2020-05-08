Коронавирус
Lenta.ruВ правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Политик отметил, что прогнозы могут быть ошибочными из-за того, что «все начинают выходить на улицы, кто-то пренебрегает ношением масок или перчаток». Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
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Общество
Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца
О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт 02:59
Общество
Прокуратура проверит сообщения о нарушениях в госпитале «Ленэкспо»
Как передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство, прокуратура проверит указанные факты и при наличии оснований «примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования».
News.ru 10:42
Общество
Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть
Московский Комсомолец 03:53
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлением по случаю 75-летия Победы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Коммерсантъ 18:27
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 74 рублей
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 16,02 копейки, составив 76,6316 рубля.
РИА Новости 07:16
Армия и оружие
Второй самолет с российскими военными специалистами вернулся из Италии
Второй самолет с российскими военными специалистами, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, прибыл в пятницу, 8 мая, на аэродром Чкаловский Московской области.
Известия 19:38
Авто
Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России
Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами.
Авторевю 17:00
Политика
Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине
Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 19:06
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничительных мер из-за коронавируса. Информация размещена на сайте ведомства.
Lenta.ru 17:16
Общество
Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью
Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
Общество
В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия 17:49
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета 15:16
Шоу-бизнес
Нагиев устроил танцевальный баттл с «Пухляшом» из клипа Little Big
Дмитрий Нагиев во время режима самоизоляции решил развлечь российских пользователей социальной сети, опубликовал танцевальное видео с "Пухляшом" (Дмитрием Красиловым), получившим известность после съемок клипа группы Little Big на песню Uno, которая должны была быть исполнена коллективом на "Евровидении–2020".
NewInform 06:40
Футбол
Рами признался, что не знает имен игроков «Сочи»
Французский легионер «Сочи» Адиль Рами признался, что не знает имен своих одноклубников. Защитник находится в российском клубе с февраля.
Матч ТВ 17:27
Армия и оружие
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
РИА Новости вчера в 13:46
Авто
Продажи автомобилей в России обвалились на 64%
Объемы продаж автомобилей на отечественном потребительском рынке резко упали, снижение в апреле составило 64,4% по отношению к аналогичному периоду времени 2019 года.
Car.ru 13:56
Общество
Российским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно
Москва, 9 мая 2020, 01:43 — REGNUM Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
REGNUM 18:43
Политика
США назвали России условие для продления ракетного договора
Ранее США не исключали продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагали расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешнее соглашение, а также хотели включить в договор Китай, хотя в Пекине заявили, что в подобных переговорах не заинтересованы.
РИА Новости 17:53
Общество
В Роспотребнадзоре предложили три этапа по снятию ограничительных мер
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать введенные из-за коронавируса ограничительные меры в три этапа.
РЕН ТВ 06 мая в 09:20
Наука
Фульгурит: когда молния ударяет в песок
Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика 14:17
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Футбол
Пять футболистов в Испании заразились коронавирусом
Отмечается, что в числе зараженных двое игроков из Сегунды и три футболиста Примеры.
ODDS.ru 03:53
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Нижний Новгород затопило после ливня
На Окском съезде скопившиеся в ливневках осадки хлынули водопадом прямо на проезжую часть. В резульате чего там произошел оползень.
Ньюс-НН 09:19
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без участия Дурова и Telegram
Live24 вчера в 13:15
Политика
Пентагон кратко изложил свою версию Второй мировой войны
В презентации Министерства обороны США было использовано фото, сделанное на мемориале Второй мировой войны в Вашингтоне под названием «Дух Эльбы».
Live24 вчера в 14:04