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Регионы могут выйти из режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, в конце мая — начале июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире «России 1».
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