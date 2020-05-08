Коронавирус
РБКВице-премьер Чернышенко допустил снятие ограничений в конце мая
Регионы могут выйти из режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, в конце мая — начале июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире «России 1».
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Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
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Новый клип Little Big набрал более 4 млн просмотров
Группа Little Big в пятницу, 8 мая, выпустила клип на новую песню Hypnodancer. За день видео набрало более 4 млн просмотров на YouTube.
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В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
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Минтранс РФ не видит предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»
Ранее в четверг сообщалось, что "Уральские авиалинии" пожаловались на проблемы с кредитованием в российских банках.
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Красноярский экс-депутат Быков обвинил губернатора в сговоре против него
Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков прокомментировал решение о его аресте.
Коммерсантъ 07:54
Экономика
Парикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ 15:02
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Видео: 12 минут геймплея ролевого боевика The Ascent
Издание IGN опубликовало видеоролик с 12-минутной демонстрацией геймплея боевика The Ascent.
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Российский хоккеист Романов перешел в «Монреаль»
Интерфакс-Спорт 09:03
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В Call of Duty: Warzone появится песчаная карта
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Верховной Раде предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку
Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об отмене запрета на георгиевскую ленточку.
Lenta.ru 13:48
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море
Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота США.
RT на русском 15:59
Общество
Авиапарад во Владивостоке перенесли
Владивосток-Новости 21:33
Авто
В России ужесточатся требования к ввозу праворульных машин
Новый ГОСТ техрегламента Таможенного союза, ужесточающий требования к ввозу и постановке на учет в России праворульных машин, вступает в силу с первого июля 2020 года.
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Известная певица в своем интервью Екатерине Андреевой поделилась тем, что она не жалеет о прожитой жизни.
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Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Общество
Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть
Московский Комсомолец 03:53
Общество
С 12 мая в Алтайском крае введут масочный режим
Добавим, что 65 регионов в России уже ввели масочный режим.
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Общество
Безработица в США достигла рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте.
Коммерсантъ 10:47
Здоровье
Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
РИА Новости 10:30
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Арнольд Шварценеггер продемонстрировал шпагат в 72 года
Слово и Дело 03:22
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Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
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Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве Япончика
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Рами признался, что не знает имен игроков «Сочи»
Французский легионер «Сочи» Адиль Рами признался, что не знает имен своих одноклубников. Защитник находится в российском клубе с февраля.
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Шоу-бизнес
С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14