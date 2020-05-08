Коронавирус
Lenta.ruВ правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Политик отметил, что прогнозы могут быть ошибочными из-за того, что «все начинают выходить на улицы, кто-то пренебрегает ношением масок или перчаток». Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
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Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений — там нужно будет понимать, что в зависимости от субъекта, от ситуации — что это либо третья декада мая, ну либо начало июня.
— Дмитрий Чернышенко, российский предпринимательИзвестия 13:34
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Вице-премьер рассказал, когда Россия может выйти из режима ограничений из-за коронавируса
Комсомольская правда14:05
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