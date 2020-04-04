Экономика
Взгляд.руВ правительстве не планируют сокращать бюджетные расходы
«Внутри правительства есть общее понимание, что сейчас не время резать бюджетные расходы, несмотря на то, что мы столкнемся с, очевидно, очень ощутимым сокращением бюджетных доходов», – заявил Решетников, передает ТАСС.
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Происшествия
В жилом доме в Орехово-Зуеве после взрыва газа произошло обрушение
В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв газа. Газ взорвался в пятиэтажке по адресу: улица Гагарина, 31.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Экономика
Коронавирус. Названы саратовские предприятия, которые продолжат работу
Как отмечается в документе, эти компании и предприятия имеют региональное значение и оказывают, в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в области.
Наука
У кошек в Ухане обнаружили антитела к коронавирусу
Ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета выявили у 15 процентов исследованных ими кошек в Ухане антитела к коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта
В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Политика
Трамп заявил о начале переговоров Москвы и Эр-Рияда по нефти
Почему Саудовская Аравия решила пойти на мировую До сих пор Россия и Саудовская Аравия, два главных участника сделки ОПЕК +, занимали непримиримые позиции в вопросе о сокращении добычи нефти.
Общество
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: можно ли купить товары для детей во время карантина
Губернатор Куйвашев продолжает отвечать на самые волнующие свердловчан вопросы. Делает он это на своей странице в Instagram.
Футбол
У тренера «Ростова» Карпина родилась пятая дочь
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сообщил о рождении пятой дочери.
Технологии
Открылся портал, обучающий педагогов вести уроки дистанционно
Новый портал, посвященный организации дистанционного обучения, открылся для педагогов, 4 апреля сообщается на сайте Министерства просвещения РФ.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни
Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию в 1,5 м
Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию а также социальную дистанцию в 1,5 м между работниками и посетителями.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Происшествия
В воронежской районной больнице выявили пациента с пневмонией
В Калачеевской районной больнице выявлен пациент с диагнозом пневмония, сообщили в пресс-службе облправительства в четверг, 2 апреля.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Общество
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москвовские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Игры
Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
Личность преступника установлена. По данным НАК, он планировал после совершения теракта выехать на Ближний Восток.
Экономика
Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул россиянам, пострадавшим из-за распространения коронавируса.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Космос
Огромный астероид 1998 OR2 безобидно пролетит мимо Земли 29 апреля
Огромный «потенциально опасный» астероид 1998 OR2 находится всего в нескольких неделях от его близкого сближения с Землей, и вы можете наблюдать за приближением гигантской космической скалы онлайн или с помощью небольшого телескопа.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Политика
Сокуров попросил главу СПЧ помочь «брошенным» за рубежом россиянам
Режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров направил письмо председателю совета Валерию Фадееву, в котором попросил принять меры для возвращения на родину россиян, которые застряли за границей из-за ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус
Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.