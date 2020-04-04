Экономика
Взгляд.руВ правительстве не планируют сокращать бюджетные расходы
«Внутри правительства есть общее понимание, что сейчас не время резать бюджетные расходы, несмотря на то, что мы столкнемся с, очевидно, очень ощутимым сокращением бюджетных доходов», – заявил Решетников, передает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Кличко назвал детей, заболевших коронавирусом, неполноценными
Кличко пояснил, что среди новых заболевших жителей Киева выявлены 17 мужчин возрастом 16-70 лет, а также 11 женщин в возрасте 17-69 лет.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
Россия произведет 6 тысяч аппаратов ИВЛ за три месяца
Напомним, что ранее предприятия Свердловской области заявили, что готовы увеличить производство медицинского кислорода, который используется в аппаратах ИВЛ.
Происшествия
Число погибших при взрыве в подмосковной многоэтажке выросло до двух
Число погибших при взрыве в многоэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве выросло до двух.
Космос
«Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-16» вывезут на стартовый комплекс Байконура 6 апреля
Общество
Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев
Накануне сообщалось, что с четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Происшествия
В Москве задержали выгуливавшего собаку мужчину
В Москве в районе Патриарших прудов полиция задержала молодого человека, который выгуливал собаку.
Общество
В МИД поступили деньги для оказания помощи россиянам за рубежом
Выделенные правительством деньги на оказание помощи российским гражданам, находящимся на территории иностранных государств из-за закрытия границ, поступили на счет МИД, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
Москва, 4 апреля 2020, 16:32 — REGNUM Коронавирус передается воздушным путем только в 4% случаях, в 96% — капельным путем.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сняла в новом клипе свою сестру
Основная идея клипа, премьера которого уже состоялась на YouTube, перекликается с его названием, призывая людей не покидать свое жилье без особой нужды.
Общество
В «Векторе» сообщили об испытаниях вакцины против коронавируса
По мнению Максютова, на людях вакцину для борьбы с коронавирусом могут испробовать уже в июне, изначально получив разрешение Минздрава.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Общество
Тысячи записей видеозвонков Zoom попали в открытый доступ
Тысячи записей видеозвонков Zoom попали в открытый доступ, пишет The Washington Post.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Игры
Fallout 76 раздадут бесплатно в Steam владельцам игры в Bethesda.net
Футбол
Кокорин: никакой конкретики с «Челси» не было
Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, прокомментировал слухи о том, что он мог в зимнее межсезонье оказаться в лондонском «Челси».
Политика
США перехватили 200 тысяч масок, подготовленных для полиции Берлина
Германия закупила 200 тысяч масок FFP2, FFP3. Ранее сообщалось, что в США объяснили покупку санкционного медоборудования у РФ.
Общество
Целое село закрыли на карантин по коронавирусу в Оренбургской области
Село Новоникитино Октябрьского района Оренбургской области закрыли на карантин по коронавирусу, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
Общество
Голикова объяснила поездки россиян за рубеж во время пандемии
Россияне после праздников в феврале и марте воспользовались тем, что туры за рубеж подешевели, и уехали, несмотря на рекомендации воздержаться от поездок в период пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика
Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Футбол
Комментатор Уткин вступил в прямой конфликт с Дзюбой и Канделаки
Бывший комментатор, а ныне блогер Василий Уткин вступил в прямой конфликт с генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки и футболистом «Зенита» Артемом Дзюбой.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Общество
Кабмин одобрил правила поведения при введении режима ЧС
В пятницу, 3 апреля, российское правительство утвердило правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.
Экономика
В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле
Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.