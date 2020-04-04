«Внутри правительства есть общее понимание, что сейчас не время резать бюджетные расходы, несмотря на то, что мы столкнемся с, очевидно, очень ощутимым сокращением бюджетных доходов», – заявил Решетников, передает ТАСС.

В правительстве не планируют сокращать бюджетные расходы

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