с чего всё началось

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, могут снова открыться курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.

Общество В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников. 108

Наука Эксперты изучили влияние «влажной жары» на человека Выяснилось, что кратковременные климатические состояния, в которых совокупная температура и влажность превышали физиологические пределы выносливости человека, много раз случались в Азии, Африке, Австралии, Южной и Северной Америке.

Экономика Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес возглавляют Калининградская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Нижегородская область, Москва, в каждом из которых на долю работников малых и микропредприятий приходится более 20% общей численности рабочей силы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

Общество Скончался бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев С 2008 года по 2017 год Олег Ковалев занимал пост губернатора Рязанской области. Затем стал сенатором от региона. 848

Армия и оружие В Сирии террористы обстреляли населенные пункты двух провинций «Зафиксировано два обстрела населенного пункта Хаффа, один обстрел населенного пункта Кфария в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — Ред.)», — отметил Журавлев.

Экономика Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса «Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве. 837

Общество Названы регионы, где больше всего нарушают режим самоизоляции Среди регионов, жители которых наиболее часто нарушают режим самоизоляции, оказались Приморье и юг России, 11 мая со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрия Валяева, сообщает РИА Новости. 2,1K

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 453

Общество Сергей Цивилёв ослабил режим повышенной готовности в Кузбассе Как следует из обращения губернатора, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 17 мая включительно, однако с сегодняшнего дня начинает действовать ряд послаблений. 33

Происшествия Воронцов попал из изолятора в хирургию "Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов. 64

Экономика Киргизия попросила Россию снизить цены на газ Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркин Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком. 47

Армия и оружие Канадские эксперты признались в непонимании мотивов действий России в Арктике Уникальные учения российских вооруженных сил в Арктике с высадкой воздушного десанта с высоты 10 км на Землю Франца-Иосифа вызвали интерес и озабоченность канадских экспертов.

Происшествия Банда вымогателей задержана полицией в приморском селе Вольно-Надеждинское Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, люди, пострадавшие от действий этой преступной группы, могут обратиться в Отдел по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю.

Экономика Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.