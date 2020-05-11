Коронавирус
Газета.RuВ правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, могут снова открыться курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
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с чего всё началось
"Будем надеяться, что граждане будут проявлять сознательность и все-таки соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы мы все могли отдохнуть в нашей любимой стране", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".Москва 2406:26
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Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
Наука
Эксперты изучили влияние «влажной жары» на человека
Выяснилось, что кратковременные климатические состояния, в которых совокупная температура и влажность превышали физиологические пределы выносливости человека, много раз случались в Азии, Африке, Австралии, Южной и Северной Америке.
Anonsens 13:23
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Экономика
Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес возглавляют Калининградская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Нижегородская область, Москва, в каждом из которых на долю работников малых и микропредприятий приходится более 20% общей численности рабочей силы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости 17:16
Происшествия
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
RT на русском вчера в 17:45
Общество
Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции
Смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который был продлен в столице до 31 мая.
РБК 15:27
Общество
Скончался бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев
С 2008 года по 2017 год Олег Ковалев занимал пост губернатора Рязанской области. Затем стал сенатором от региона.
Ryazpressa.ru 05:15
Армия и оружие
В Сирии террористы обстреляли населенные пункты двух провинций
«Зафиксировано два обстрела населенного пункта Хаффа, один обстрел населенного пункта Кфария в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — Ред.)», — отметил Журавлев.
REGNUM вчера в 16:09
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском вчера в 05:00
Общество
Названы регионы, где больше всего нарушают режим самоизоляции
Среди регионов, жители которых наиболее часто нарушают режим самоизоляции, оказались Приморье и юг России, 11 мая со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрия Валяева, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 14:30
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
Сергей Цивилёв ослабил режим повышенной готовности в Кузбассе
Как следует из обращения губернатора, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 17 мая включительно, однако с сегодняшнего дня начинает действовать ряд послаблений.
Московский комсомолец Кузбасс 08:05
Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
Экономика
Киргизия попросила Россию снизить цены на газ
Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркин Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком.
Коммерсантъ 06:03
Армия и оружие
Канадские эксперты признались в непонимании мотивов действий России в Арктике
Уникальные учения российских вооруженных сил в Арктике с высадкой воздушного десанта с высоты 10 км на Землю Франца-Иосифа вызвали интерес и озабоченность канадских экспертов.
Экономика сегодня 13:31
Наука
Введение в Теорию всего: просто – о главной цели современной физики
Naked Science вчера в 05:39
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
Происшествия
Банда вымогателей задержана полицией в приморском селе Вольно-Надеждинское
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, люди, пострадавшие от действий этой преступной группы, могут обратиться в Отдел по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю.
КП - Владивосток 20:20
Общество
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 31 мая
"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 31 мая", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:29
Общество
На орбите взорвался бак разгонного блока «Фрегат-СБ»
Хакасия-Информ 09 мая в 23:40
Политика
Владимир Путин объявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к россиянам по поводу пандемии коронавирусной инфекции объявил, что режим нерабочих дней, открытый 30 марта, окончен.
Чемпионат 09:12
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
Здоровье
Врач назвала способ укрепления иммунитета в период коронавируса
Полноценный сон помогает укреплению иммунитета человека,- считает врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
Все для Вас 11:49
Общество
Роспотребнадзор направил в регионы рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Service 09 мая в 01:49
Экономика
Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются
Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.
Коммерсантъ 17:41
Происшествия
12-летнего велосипедиста сбил водитель Toyota Vista в Южно-Сахалинске
39-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Vista, двигался в северном направлении по дворовому проезду, по улице Пограничной, в городе Южно-Сахалинске 08 мая 2020 года, в 17.45.
SakhalinMedia.ru 20:10
Общество
Tesla возобновляет работу на заводе в Калифорнии
20 марта стало известно, что Tesla приостанавливает производство на заводах в Калифорнии и Нью-Йорке из-за коронавируса.
Rambler News Service вчера в 02:30