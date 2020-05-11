с чего всё началось

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, могут снова открыться курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.

Здоровье 89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. 573

Общество Вильфанд предсказал неоднородное лето в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным. 224

Кино Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. 7

Общество Российские семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей По 5 тысяч рублей за апреля, май и июнь могут получить родители детей до 3 лет, рождённых до 1 января 2020 года. 482

Гаджеты Странный смартфон LG Wing с вращающимся экраном Новое устройство LG имеет кодовое название: WING, форм-фактор которого напоминает букву «Т». Такое устройство вывело бы форм-фактор Dual Screen на новую высоту с 4-дюймовым квадратным дисплеем, который скрывается под основным.

Политика В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство. 525

Общество В работе сайта госуслуг произошли сбои после обращения Путина В работе сайта госуслуг произошли сбои после обращения президента России Владимира Путина в рамках заседания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. 352

Экономика Сбербанк снизил ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки Сбербанк снизил ставку по ипотеке на 0,3% при использовании сервиса «Электронная регистрация».

Происшествия Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице В МЧС Петербурга пока подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра. 753

Здоровье В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU. 358

Авто Lexus выпустит недорогой и компактный кроссовер BX Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA).

Общество Алтайский Минздрав будет рекомендовать послабление карантинных мер Со слов Попова, возможность смягчения ограничительных мер обусловлено тем, что темп прироста заболевших в крае 4,8% на фоне 5,1% по стране.

Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 103

Происшествия В Хабаровском крае нашли два разбившихся в 1942 году бомбардировщика Сотрудники Поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили на территории Хабаровского края два разбившихся 78 лет назад советских бомбардировщика ДБ-3.