Коронавирус
Газета.RuВ правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, могут снова открыться курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
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с чего всё началось
"Будем надеяться, что граждане будут проявлять сознательность и все-таки соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы мы все могли отдохнуть в нашей любимой стране", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".Москва 24вчера в 06:26
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В кабмине РФ назвали условия открытия российских курортов для туристов этим летом
Интерфаксвчера в 06:54
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Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Технологии
Google Play заблокировал приложение ко Дню Победы
Приложение «День Победы AR» доступно для пользователей соцсети «ВКонтакте», входящей в состав Mail.ru Group.
Ридус 03:22
Общество
Еще 1820 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В столице за прошедшие сутки выздоровели еще 1820 пациентов, ранее заболевших коронавирусной инфекцией.
РБК 02:49
Здоровье
89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 10 мая в 06:08
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
Общество
В России коронавирус за сутки подтвердился почти у 11 тыс. человек
В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 10 899 человек в 83 регионах.
Клопс 03:35
Кино
Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году
Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
NewInform 10 мая в 22:12
Общество
Российские семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей
По 5 тысяч рублей за апреля, май и июнь могут получить родители детей до 3 лет, рождённых до 1 января 2020 года.
Волжский.ру 00:57
Гаджеты
Странный смартфон LG Wing с вращающимся экраном
Новое устройство LG имеет кодовое название: WING, форм-фактор которого напоминает букву «Т». Такое устройство вывело бы форм-фактор Dual Screen на новую высоту с 4-дюймовым квадратным дисплеем, который скрывается под основным.
ITZine.ru 02:47
Политика
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Технологии
База авторов «Живого журнала» оказалась в открытом доступе
База содержит идентификатор пользователя, адрес электронной почты, ссылку на профиль пользователя и пароль от его блога.
Ведомости вчера в 16:42
Общество
В работе сайта госуслуг произошли сбои после обращения Путина
В работе сайта госуслуг произошли сбои после обращения президента России Владимира Путина в рамках заседания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Газета.Ru вчера в 14:53
Здоровье
Пациентке челябинской больницы дали на обед 25 макарон
Эхо Москвы в Челябинске 02:09
Экономика
Сбербанк снизил ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки
Сбербанк снизил ставку по ипотеке на 0,3% при использовании сервиса «Электронная регистрация».
Известия 03:24
Происшествия
Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице
В МЧС Петербурга пока подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра.
Интерфакс 00:46
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Авто
Lexus выпустит недорогой и компактный кроссовер BX
Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA).
Автоновости дня вчера в 12:35
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Общество
Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом
Главврач московской Боткинской больницы Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Известия вчера в 17:48
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Общество
Маск объявил о возобновлении производства на заводе в Калифорнии
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в понедельник, что производство на линиях калифорнийского завода возобновляется.
Коммерсантъ вчера в 20:27
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:19
Общество
Алтайский Минздрав будет рекомендовать послабление карантинных мер
Со слов Попова, возможность смягчения ограничительных мер обусловлено тем, что темп прироста заболевших в крае 4,8% на фоне 5,1% по стране.
Московский Комсомолец 01:50
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Общество
На 70% смертность от коронавируса может быть выше в России
Следовательно, уровень смертности от коронавируса может быть выше на 70% от официально заявленного.
Капитал страны 02:48
Происшествия
В Хабаровском крае нашли два разбившихся в 1942 году бомбардировщика
Сотрудники Поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили на территории Хабаровского края два разбившихся 78 лет назад советских бомбардировщика ДБ-3.
Российская газета 00:45
Общество
В Тульской области введен обязательный масочный режим, но не для всех
Согласно указу главы региона, без масок запрещено появляться на улицах и в общественных местах жителям Тулы, Новомосковска, Щекинского, Веневского, Заокского, Тепло-Огаревского и Ясногорского районов.
ИА Красная Весна вчера в 12:47
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25