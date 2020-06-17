Экономика
REGNUMВ России может появиться налог для богатых
Москва, 18 июня 2020, 08:34 — REGNUM Правительство России вернулось к обсуждению повышенного налогообложения граждан страны с высокими доходами, сообщает Forbes со ссылкой на источники. Так, рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц.
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с чего всё началось
Затем РБК в январе 2018 года писал о том, что в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%, и речь шла о повышении налога для граждан с доходами от 7 до 10 млн рублей в год.Forbesвчера в 10:09
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Неслучайно опухоли в тонкой кишке обнаруживаются чаще всего уже во время операции, объяснил врач-онколог и хирург Иван Карасев.
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