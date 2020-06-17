с чего всё началось

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.

В России могут ввести налог для богатых

Общество Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации. 1K

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 74

Политика Трамп подписал закон о санкциях против Китая за притеснение уйгуров Президент США Дональд Трамп 17 июня подписал законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении иностранных чиновников, повинных в притесении уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. 8

Экономика Приток мелких спекулянтов на рынок акций «закончится слезами», предупреждает инвестор-миллиардер В последние месяцы на рынок акций США вышли миллионы розничных инвесторов, которые торгуют в основном через брокерскую компанию Robinhood и спекулируют акциями проблемных компаний, вроде авиакомпаний или банкрота Hertz.

Происшествия Обвиняемый в убийстве Флойда офицер может получить пенсию на $1 млн Миннеаполис, США, 17 июня 2020, 10:41 — REGNUM Бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, может получить более 1 миллиона долларов пенсионных пособий в течение своих пенсионных лет, даже если будет осужден за это убийство. 1

Общество Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса». 81

Общество В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии. 28

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Здоровье Диетолог назвал снижающие уровень холестерина продукты Если в ежедневном меню присутствуют лук и чеснок, то эти продукты существенно снижают уровень холестерина, и защищают стенки сосудов от появления холестериновых бляшек. 7

Политика В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. 151

Общество Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова. 150

Происшествия В Якутске дошло до суда скандальное дело о выводе денег Было установлено, что гендиректор компании, имея на расчётном счёте акционерного общества средства, предназначенные для строительства многоквартирных жилых домов в Якутске, на основании заключаемых со своим знакомым договоров займов, получал деньги в свое личное распоряжение.

Энергетика Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства. 28

Общество МВД проверит информацию о ложных аккаунтах для онлайн-голосования Мосгоризбирком обратился в МВД с просьбой проверить информацию СМИ о создании ложных аккаунтов для электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут. 43