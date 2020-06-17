с чего всё началось

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.

В России могут ввести налог для богатых

Кино Появился новый трейлер второго сезона «Рокового патруля» Портал IGN опубликовал новый трейлер второго сезона супергеройского сериала «Роковой патруль», который будет выходить на HBO Max.

Общество Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации. 1K

Общество Назван способ сдержать новую вспышку коронавируса в Пекине 15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане.

Общество Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы". 470

Общество На Россию надвигается похолодание Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири. 131

Здоровье ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом. 928

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,5K

Авто Анонсирован шестиколёсный пикап от Rezvani Motors Калифорнийская марка Rezvani, выпускающая доработанные внедорожники, готовится представить свою новинку Hercules.

Политика Трамп подписал закон о санкциях против китайских чиновников Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о защите прав уйгуров в Китае, который предусматривает введение санкций в отношении китайских чиновников, сообщает пресс-служба Белого дома. 9

Космос SpaceX построит плавучий космодром SpaceX планирует отправлять с данного космодрома свои новые ракеты на Луну, Марс, а также он будет использоваться для осуществления гиперзвуковых путешествий на земле. 7

Политика Лукашенко приедет на парад Победы в Москву Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня. 220

Армия и оружие Беспилотная боевая машина по-эстонски: Milrem Robotics представила новое фото Как пишет автор Defence-blog, новый беспилотный комплекс призван заменить обычные боевые машины, используемые для перевозки личного состава.