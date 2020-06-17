с чего всё началось

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.

В России могут ввести налог для богатых

Политика Трамп подписал закон о санкциях против Китая за притеснение уйгуров Президент США Дональд Трамп 17 июня подписал законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении иностранных чиновников, повинных в притесении уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. 8

Здоровье Еще 72 новых случая коронавируса выявлено в Алтайском крае В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено еще 72 новых случая коронавирусной инфекцией – ровно столько как днем ранее. 328

Происшествия В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Портленд в американском штате Орегон, три человека пострадали, сообщает департамент полиции города.

Космос В атмосфере Марса впервые замечено странное зеленое свечение Астрономы из Льежского университета в Бельгии обнаружили в атмосфере Марса зеленое свечение с помощью аппарата TGO, запущенного в рамках российско-европейской миссии ExoMars. 9

Здоровье Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев.

Здоровье В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 51 человека «Из 51 новых случаев COVID-19: 2 чел. — прибывшие из регионов РФ, 5 чел. — работники с рудника п. Ирокинда, 9 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе. 145

Общество Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски». 435

Общество Павел Дуров пригрозил Facebook судом По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем. 85

Общество Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации. 994

Политика Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение на военный парад в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 196

Фигурное катание Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением. 18

Шоу-бизнес Меган Фокс заметили за поцелуем с рэпером MGK Меган Фокс недавно заметили на прогулке с известным рэпером Колсоном Бэйкером (Machine Gun Kelly).

Теннис Сезон ATP может возобновиться 10 августа турниром в Вашингтоне Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) рассматривает вариант, при котором 10 августа может стартовать первый турнир под эгидой организации после паузы, связанной с пандемией.

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 71