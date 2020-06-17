Экономика
РИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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с чего всё началось
Затем РБК в январе 2018 года писал о том, что в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%, и речь шла о повышении налога для граждан с доходами от 7 до 10 млн рублей в год.Forbes10:09
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