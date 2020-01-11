Экономика

Интересная РоссияИнтересная РоссияВ правительстве обсуждают новые варианты пенсионных выплат

Появилась информация что сейчас идёт бурное обсуждения нового законопроекта, касающегося пенсионных выплат. Документ готовится для внесения на рассмотрение в Государственную думу России. Новостью поделился Сергей Шевцов, зампред Банка России.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьград12 января в 07:57

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«Чтобы вернуть доверие, нужно отдать то, что забрали». Сергей Алексашенко об очередном изменении пенсионной системы

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РИА Новости12 января в 05:44
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