с чего всё началось

Появилась информация что сейчас идёт бурное обсуждения нового законопроекта, касающегося пенсионных выплат. Документ готовится для внесения на рассмотрение в Государственную думу России. Новостью поделился Сергей Шевцов, зампред Банка России.

Политика Медведев заявил об отставке правительства В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».

Общество Путин заявил о сложном демографическом периоде в России По мнению главы российского государства Владимира Путина, одной из основных проблем России является демографическая, для решения которой не существует универсальной меры, пишет РБК.

Кино Marvel показала новый трейлер «Черной вдовы» Студия Marvel Studios опубликовала на YouTube новый трейлер фильма "Черная Вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Общество Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.

Политика Путин предложил закрепить индексацию пенсий в Конституции Во время ежегодного послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин отметил необходимость внесения в Конституцию положений об индексации пенсий и соотношении между минимальным размером оплаты труда (МРОТ) и прожиточным минимумом.

Политика Политолог прокомментировал отставку правительства России Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.

Армия и оружие Хафтар озвучил условия продолжения переговоров Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Политика В Госдуме назвали возможных преемников Медведева Миронов считает, что после ухода с высоких постов в правительстве и до назначения в СП Кудрин «многое посмотрел и понял», в том числе и то, что без подъема платежеспособности населения в стране «ничего не будет».

Политика Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Происшествия Возле «Черной речки» взорвалась и сгорела машина Вечером в среду, 15 января, на границе Петроградского и Приморского районов Петербурга, на улице Академика Крылова возле станции метро «Черная речка» прямо на трамвайных путях взорвалась машина с газовым баллоном.