с чего всё началось

Появилась информация что сейчас идёт бурное обсуждения нового законопроекта, касающегося пенсионных выплат. Документ готовится для внесения на рассмотрение в Государственную думу России. Новостью поделился Сергей Шевцов, зампред Банка России.

Политика Путин заявил о запросе россиян на перемены В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что в обществе «четко обозначился запрос на перемены».

Энергетика Лукашенко намерен покупать украинскую нефть На протяжении долгих лет Россия являлась основным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск получал черное золото по заниженным ценам.

Общество Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).

Кино Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.

Армия и оружие Хафтар озвучил условия для перемирия Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар потребовал за 90 дней полностью разоружить действующие в стране военизированные формирования, сообщает телеканал Al Arabiya.

Экономика Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.

Экономика Нижегородцы получат льготные кредиты на строительство жилья Льготные кредиты на строительство жилья и благоустройство домовладений на сельских территориях смогут получить нижегородцы в 2020 году, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.