Экономика

Интересная РоссияИнтересная РоссияВ правительстве обсуждают новые варианты пенсионных выплат

Появилась информация что сейчас идёт бурное обсуждения нового законопроекта, касающегося пенсионных выплат. Документ готовится для внесения на рассмотрение в Государственную думу России. Новостью поделился Сергей Шевцов, зампред Банка России.
Читать в источнике
Комментировать1430
с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьград12 января в 07:57

Подробнее о событии

«Чтобы вернуть доверие, нужно отдать то, что забрали». Сергей Алексашенко об очередном изменении пенсионной системы

Дождьвчера в 07:59

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета12 января в 02:00

Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна

URA.Ru12 января в 08:59

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

РИА Новости12 января в 05:44

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Газета.Ru12 января в 04:50

По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

Life.ruвчера в 01:40

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

ИА Хакасия11 января в 19:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 04:50, Ашберн
Происшествия

Женщина задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь

РЕН ТВ вчера в 02:40
Политика

Путин заявил о запросе россиян на перемены

В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что в обществе «четко обозначился запрос на перемены».
РБК 04:08
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Энергетика

Лукашенко намерен покупать украинскую нефть

На протяжении долгих лет Россия являлась основным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск получал черное золото по заниженным ценам.
Rusvesna.su вчера в 20:59
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
РБК 03:22
Происшествия

Александр Серов получил ранение в ногу во время потасовки

Народный артист России Александр Серов получил огнестрельное ранение в ногу в потасовке в конце 2019 года.
Известия 03:55
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Шоу-бизнес

Мама Пелагеи поведала свою версию о разводе дочери с Иваном Телегиным

В прошлом году певица Пелагея объявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
Суть событий 01:25
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Кино

Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW

На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
КиноПоиск 03:10
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
РБК 13 января в 16:00
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать «новую жизнь»

Королева Великобритании Елизавета II поддержала принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать «новую жизнь».
Рифей-Пермь 13 января в 14:01
Армия и оружие

Хафтар озвучил условия для перемирия

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар потребовал за 90 дней полностью разоружить действующие в стране военизированные формирования, сообщает телеканал Al Arabiya.
Expert.ru 04:03
Политика

Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим

Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Российская газета вчера в 00:47
Политика

Демократы заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу

Комитет по разведке палаты представителей США получил новые доказательства по делу об импичменте американскому президенту Дональду Трампу, которые будут предоставлены сенату.
РБК 00:22
Происшествия

В СК рассказали о жительнице Воронежа, выбросившей дочь из купе поезда

РИА Новости 03:40
Гаджеты

В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

iXBT.com вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Discover24 02:21
Экономика

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Экономика

Нижегородцы получат льготные кредиты на строительство жилья

Льготные кредиты на строительство жилья и благоустройство домовладений на сельских территориях смогут получить нижегородцы в 2020 году, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Время Н вчера в 09:55
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» в Кубке Англии

Чемпионат вчера в 16:56
Шоу-бизнес

Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
Вечерняя Москва вчера в 07:07
Автоспорт

Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара», Каргинов остался лидером

Лидер генеральной классификации Андрей Каргинов на 10-м этапе стал пятым, позволив Шибалову отыграть пару минут в зачете.
Motorsport.com Россия 04:25
Авто

Toyota готовит новый компактный кроссовер для Европы

Компания Toyota опубликовал тизер и первую официальную информацию о новом компактном кроссовере, который будут продавать на европейском авторынке.
Тарантас Ньюс вчера в 10:14
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Вести.Ru вчера в 17:39
Происшествия

В Саратовской области автобус с росгвардейцами попал в ДТП

РБК 03:40
Армия и оружие

Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке

Мой Брянск вчера в 22:10
Политика

Украина попросила Иран передать чёрные ящики сбитого Boeing

News.ru 02:44
Происшествия

На трассе в Тюменской области автобус столкнулся с автокраном

ТАСС 01:01
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa вчера в 20:00
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное