Экономика
RT на русскомВ правительстве обсуждают выход ЦБ из капитала Сбербанка
Российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ России из капитала Сбербанка, передаёт ТАСС.
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Футбол
Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру
Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
Космос
Российский метеоспутник «Электро-Л» выведен на целевую орбиту
Разгонный блок ДМ доставил российский спутник дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" №3 на целевую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. км. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
Кино
Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
Политика
Новак анонсировал дату заключения транзитного договора с Украиной
Киев настаивал на 10-летнем контракте и как можно большем объеме прокачки газа, а Москва предлагала договор сроком от года до трех и транзит 25-35 млрд куб. м. В итоге 20 декабря стороны подписали протокол о транзите, который предусматривает пятилетнее соглашение и прокачку 65 млрд куб. м газа через территорию Украины в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 год.
Происшествия
Сколько жильцов переехало из магнитогорского дома после трагедии
159 семей переехали из дома, поручение президента по расселению было выполнено, параллельно выплатили все средства пострадавшим.
Общество
Рядом с Нотр-Дамом появился гигантский башенный кран
Башенный кран высотой 80 метров появился у Собора Парижской Богоматери в Париже, сообщила в среду французская газета Le Parisien.
Экономика
В Приморье запустили биржевые торги лесом на экспорт
В Приморье запустили первые в России биржевые торги лесом на экспорт.
Политика
Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента
Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
Политика
Новак пообещал достроить Nord Stream 2 вне зависимости от санкций
Газопровод "Северный поток – 2" будет достроен независимо от санкций, заявил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью газете РБК.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе майонеза
Умеренное употребление майонеза не навредит организму. Кроме того, соус может принести пользу.
Политика
Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway
Происшествия
Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
Политика
Блумберг признал использование предвыборным штабом труда заключенных
Предвыборный штаб кандидата в президенты США миллиардера Майкла Блумберга использовал труд заключенных.
Армия и оружие
Вассерман рассказал о возможности РФ заставить НАТО пожалеть
Страны НАТО готовятся к большой войне, «нагло» демонстрируя при этом, что готовы пойти на все, пишет публицист Анатолий Вассерман в своей колонке на сайте Ren TV.
Политика
Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале
Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Политика
Лукашенко указал российским либералам, кто принес войну на Донбасс
Вооруженного конфликта на Донбассе можно было избежать, но Киев начал притеснять русских, что повлекло за собой проблемы, которых в идеальной ситуации не должно было быть.
Автоспорт
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Экономика
Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку
Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.
Политика
Россияне назвали Владимира Путина политиком года – ВЦИОМ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные, согласно которым президент России Владимир Путин признан политиком года, по мнению россиян.
Политика
Сирия подаст иск против США за разграбление нефти
«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, котоыре могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Экономика
В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Футбол
Директор «Читы»: если не будет реформы ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрёт
Директор «Читы» Алексей Тихоньких поделился мнением о возможной реформе первенства ПФЛ в сезоне-2020/21.
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Общество
Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете
Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Общество
Учительница провела урок детям в анатомическом костюме
Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Армия и оружие
Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне
Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Футбол
Три клуба АПЛ претендуют на Коутиньо
Три клуба английской Премьер-лиги претендуют на полузащитника «Баварии» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Здоровье
Минздрав ДНР предупредил об угрозе дифтерии с Украины
«В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в том числе приграничных Харьковской области и временно неподконтрольных ЛНР территорий», — сказано в сообщении.